Καθήλωση Airbus: Κανονικά όλες οι πτήσεις Aegean και Sky Express

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus καθηλώνονται στο έδαφος, καθώς όπως προέκυψε από ελέγχους, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση δεδομένων που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320 εκτιμάται ότι επηρεάζονται, δηλαδή περίπου τα μισά του ευρωπαϊκού στόλου της εταιρείας. Οπως τονίστηκε, πάντως, τα περισσότερα θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν ξανά, αφού πραγματοποιηθεί μια γρήγορη ενημέρωση λογισμικού. Οι αεροπορικές εταιρείς σε όλο τον κόσμο δίνουν μάχη με τον χρόνο, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει γρήγορα και να μην υπάρξουν μεγάλες αναταραχές στα χρονοδιαγράμματα των πτήσεων.

Οπως μεταδίδει το BBC, για τη μεγάλη πλειονότητα των αεροσκαφώνη επιδιόρθωση μέσω εγκατάστασης νέου λογισμικού θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες.

Τι ισχύει για Aegean και Sky Express

Οσον αφορά τις δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, Aegean και Sky Express, που διαθέτουν στον στόλο τους αεροσκάφη Airbus, δηλώνουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και καμία αλλαγή στις πτήσεις.

Η Aegean σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus – Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Aπο πλευράς της, η Sky Express, ανακοίνωσε:

«Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η πρόσφατη οδηγία της Airbus, η οποία επηρεάζει 6000 αεροσκάφη της οικογένειας A320, δεν έχει καμία επίπτωση στον στόλο και στο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας, καθώς τα αεροσκάφη μας δεν περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σειρές που απαιτούν την αναβάθμιση. Όλες οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά και η επιχειρησιακή λειτουργία συνεχίζεται απρόσκοπτα».

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μεγάλη αυτή επιχείρηση επισκευής αφορούσε ένα αεροπλάνο της JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου. Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, έπειτα από πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης.

Βάσει των στοιχείων της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη A320 σε λειτουργία, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου A320.

Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία που εξέδωσε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, από σήμερα, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες μόνο αφότου επιδιορθωθούν. Πτήσεις χωρίς επιβάτες θα επιτρέπονται προκειμένου να μεταφερθούν στις προκαθορισμένες εγκαταστάσεις για την επιδιόρθωσή τους.