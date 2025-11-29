Γιατί η Airbus καθηλώνει 6.000 αεροσκάφη- Αγώνας δρόμου για την αναβάθμιση του λογισμικού

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus καθηλώνονται στο έδαφος, καθώς όπως προέκυψε από ελέγχους, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση δεδομένων που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320 εκτιμάται ότι επηρεάζονται, δηλαδή περίπου τα μισά του ευρωπαϊκού στόλου της εταιρείας. Οπως τονίστηκε, πάντως, τα περισσότερα θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν ξανά, αφού πραγματοποιηθεί μια γρήγορη ενημέρωση λογισμικού. Οι αεροπορικές εταιρείς σε όλο τον κόσμο δίνουν μάχη με τον χρόνο, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει γρήγορα και να μην υπάρξουν μεγάλες αναταραχές στα χρονοδιαγράμματα των πτήσεων.

Οπως μεταδίδει το BBC, για τη μεγάλη πλειονότητα των αεροσκαφώνη επιδιόρθωση μέσω εγκατάστασης νέου λογισμικού θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Aegean, που λειτουργεί και τέτοιου τύπου αεροσκάφη, έχει ήδη ξεκινήσει την απαραίτητη ενημέρωση λογισμικού που συνιστά ο κατασκευαστής και έτσι αναμένεται να έχει μηδενική ή πολύ μικρή επίπτωση στο πτητικό της πρόγραμμα – και ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση μόνο για λίγες ώρες έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού στα αεροσκάφη που απαιτείται.

Βάσει των στοιχείων της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη A320 σε λειτουργία, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου A320.

Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία που εξέδωσε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, από σήμερα, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες μόνο αφότου επιδιορθωθούν. Πτήσεις χωρίς επιβάτες θα επιτρέπονται προκειμένου να μεταφερθούν στις προκαθορισμένες εγκαταστάσεις για την επιδιόρθωσή τους.

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μεγάλη αυτή επιχείρηση επισκευής αφορούσε ένα αεροπλάνο της JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου. Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, έπειτα από πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης.