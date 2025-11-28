Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το το 38o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Με την απονομή των βραβείων του φεστιβάλ και την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας «Πατέρας» έριξε αυλαία το βράδυ της Τετάρτης 26/11/2025, το 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, στον κινηματογράφο CINOBO OPERA, στην Αθήνα ενώ οι προβολές ολοκληρώθηκαν το ίδιο βράδυ, στους τρεις κινηματογράφους που φιλοξένησαν το κυρίως πρόγραμμα της φετινής, σινεφίλ διοργάνωσης: Cinobo Οπερα 1, Nirvana Cinemax 2 και Studio New Star Art Cinema.

Με το τέλος τη επιτυχημένης φετινής διοργάνωσης δόθηκε το Ραντεβού για το 39ο Πανόραμα, το 2026!

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η λήξη του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με μια κινηματογραφική πρεμιέρα, και ήταν της ταινίας "Πατέρας | Father | Otec" της Tereza Nvotová (σε συνεργασία με το Cinobo).

Η ταινία είναι ένα έντονο, συναισθηματικό και οπτικά εντυπωσιακό δράμα για τη θλίψη, την ενοχή και τη λύτρωση ενός ανθρώπου που παλεύει με τις συνέπειες μιας τραγωδίας. Πρόσφατα κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας σε δύο ευρωπαϊκά φεστιβάλ: της Ζυριχης και της Στοκχόλμης.



Η βραδιά ξεκίνησε με την εισαγωγική ομιλία-καλωσόρισμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Πανοράματος, Νίνου Φένεκ Μικελίδη, ο οποίος, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ:

"στις 7 μέρες που διήρκεσε αλλά και στην προφεστιβαλική εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, προβλήθηκαν συνολικά περισσότερες από 100 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους! Αρχικά, αναφέρθηκε στις ταινίες που συμμετείχαν στο φετινό Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό Τμήμα, τονίζοντας τα ποικίλα κοινωνικοπολιτικά θέματα που αυτές θίγουν, και στη συνέχεια στα φετινά αφιερώματα: το κεντρικό αφιέρωμα στην αξεπέραστη αισθητικά και θεματολογικά κινηματογραφική παραγωγή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης από το 1919 μέχρι το 1933, τα αφιερώματα στον Γάλλο βετεράνο της κινηματογραφικής μουσικής Ζορζ Ντελερού, το Ρεβιζιονιστικό Γουέστερν, τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το ατομικό ολοκαύτωμα της Χιροσίμα αλλά και αυτά στον βραβευμένο διεθνώς Βρετανό ντοκιμαντερίστα Nick Broomfield, τη Γερμανό-Αργεντινή σκηνοθέτιδα Jeanine Meerapfel, τον Δ/ντή Φωτογραφίας Ανδρέα Σινάνο και την μοντέζ Ιωάννα Σπηλιοπούλου, που τιμήθηκαν με το Ειδικό Βραβείο του Πανοράματος για το σύνολο της προσφοράς τους στην τέχνη του κινηματογράφου.

Ανέφερε επίσης τη συλλεκτική έκδοση «Ο κινηματογράφος της Βαϊμάρης (1919-1933): Προοίμιο ενός εφιαλτικού κόσμου», που εκδόθηκε με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.), και φυσικά τις διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, την 6μισάωρη προβολή της βωβής ταινίας "Judex" με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, τις ταινίες μικρού μήκους από σπουδαστές τεσσάρων κινηματογραφικών σχολών, την εικαστική έκθεση «Γυναικείες μορφές σε τέσσερις ταινίες του Παντελή Βούλγαρη» σε επιμέλεια του εικαστικού Γιάννη Ψυχοπαίδη, τα masterclasses τις ημερίδες και τις ανοιχτές συζητήσεις του φεστιβάλ, ειδικότερα αυτή με θέμα την προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου σε ένα διεθνές κοινό".

Στη συνέχεια ο κ. Μικελίδης ευχαρίστησε θερμά όλους τους φορείς, τους χορηγούς και τους συνεργάτες που στήριξαν το φετινό 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, με ειδική αναφορά στην ομάδα του φεστιβάλ.

Ακολούθησε η απονομή των φετινών βραβείων, αρχικά του Ευρωπαϊκού Διαγωνιστικού Τμήματος, από τις 4 διαφορετικές Επιτροπές και αμέσως μετά στα τιμώμενα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης για τη συνολική τους προσφορά στον Κινηματογράφο.

Μετά την τελετή, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Πανοράματος, βρέθηκαν όλοι μαζί στο πάρτι λήξης που ακολούθησε, στη σχολή Κινηματογράφου - Τηλεόρασης Λ. Σταυράκου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ σε συνεργασία με το περιοδικό ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ

Για 2η φορά, δόθηκε και φέτος η δυνατότητα στο σύνολο των θεατών που παρακολούθησαν τις ταινίες του Ευρωπαϊκού Διαγωνιστικού Τμήματος να αναδείξουν τη νικητήρια ταινία. Το Βραβείο Κοινού παρέδωσε η κινηματογραφική συντάκτρια του Αθηνοράματος και του athinorama.gr, Μάντυ Βλασσοπούλου, στον σκηνοθέτη Νίκο Κορνήλιο για την ταινία του "Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ | Winter Sea". Όπως σημείωσε η Μάντυ Βλασσοπούλου κατά την απονομή του βραβείου: «Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και το Αθηνόραμα μοιράζονται μία μακρόχρονη συνεργασία που συνεχίζεται φέτος για ακόμη μία φορά. Στο Αθηνόραμα είμαστε κριτικοί – η δουλειά μας είναι να αξιολογούμε τις ταινίες με μία επαγγελματική ματιά. Όμως υπάρχει

και ένας ακόμη κριτικός, εξίσου σημαντικός, και αυτός είναι το κοινό. Γιατί, στο τέλος της μέρας, το κοινό είναι αυτό που θα δεθεί με τις ταινίες, θα τις υποστηρίξει στις αίθουσες και συχνά μπορεί να φέρει την ανατροπή. Γι' αυτό είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ και δίνουμε ξανά χώρο στη φωνή του κοινού, με ένα βραβείο που έχει αναδειχθεί αποκλειστικά από τις ψήφους των θεατών του φεστιβάλ».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΠΕΚΚ)

Μέλη Επιτροπής:

Καλλίτσα Βλάχου | Κωνσταντίνος Μπλάθρας | Γιάννης Κρουσίνσκυ.

Το βραβείο της Επιτροπής της ΠΕΚΚ απονεμήθηκε στην ταινία "SILENT REBELLION | À bras-le-corps" της Marie-Elsa Sgualdo με το εξής σκεπτικό:

«Το Βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου δίνεται σε μια ταινία, που διακρίνεται για την ευελιξία του κινηματογραφικού ρυθμού της, ο οποίος προσαρμόζεται διαρκώς στις εναγώνιες, εσωτερικές εντάσεις της κεντρικής ηρωίδας. Στη σιωπηλή μάχη που η ίδια δίνει, προκειμένου να τις κατευνάσει. Σε μια ταινία που δεν φοβάται να εντάξει την προσωπική ιστορία της κοπέλας οργανικά στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής, έχοντας σαν αποτέλεσμα τελικά εκείνο να λειτουργεί με καταλυτική αλληλεπίδραση στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Ένα εντυπωσιακό σκηνοθετικό ντεμπούτο μυθοπλασίας, σε λεπτεπίλεπτα βήματα ιστορικής εξιχνίασης, αποβάλλοντας με έμμεση αλλά έγκυρη αυτοκριτική το πέπλο της αμήχανης ουδετερότητας και κυοφορώντας την αλήθεια στη συνείδηση των απλών ανθρώπων. Με κοστούμια-καθρέπτες της κοινωνικής καταπίεσης και του συντηρητισμού. Με σφιχτοδεμένο σενάριο και δρ αματουργική πορεία αφήγησης, οδηγώντας μας να δούμε τον Κόσμο, μέσα από το βλέμμα της αδικημένης πρωταγωνίστριας. Ένα έργο, το οποίο αν και αρχικά αμφισβητεί τη διεκδίκηση μιας ανεξαρτητοποιημένης γυναικείας πορείας, εν τη διάρκειά του την υπερασπίζεται και εν τέλει την ασπάζεται.

Ένα φιλμ με συνδυασμό εσωτερικότητας και κοινωνικής παρατήρησης, που κρατά διακριτική, αλλά σταθερή τη φωνή των διεκδικήσεων της ηρωίδας, παρά τις αντιξοότητες, μέσα σε ένα συντηρητικό, πατριαρχικό, θρησκόληπτο και πολεμικό περιβάλλον. Τέλος, ξεχωρίζει για την εξαιρετική ερμηνεία της πρωταγωνίστριας στον κρίσιμο ρόλο της περσόνας Έμμα, καθότι διαμέσου εκείνης ενσαρκώνεται η κάθε εφικτά δυναμική, γυναικεία διεκδίκηση».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (FIPRESCI) "ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ"

Μέλη Επιτροπής:

Gerhard Midding | Andrea Bosco | Φίλιππος Χατζίκος

Το βραβείο FIPRESCI "ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" απονεμήθηκε στην ταινία "Sbormistr | Broken Voices" του Ondrej Provaznik.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Μέλη της επιτροπής:

Jeanine Meerapfel (σκηνοθέτις) | Nick Broomfield (σκηνοθέτης) | Γιώργος Αρβανίτης (δ/ντής φωτογραφίας)

Η διεθνής Κριτική Επιτροπή του 38ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου αποφάσισε να απονείμει τα εξής βραβεία:

Το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής ταινίας στην ταινία "Winter Sea | Η Θάλασσα τον Χειμώνα" του Νίκου Κορνήλιου, «μια ποιητική και λιτή αποτύπωση της σεξουαλικής καταπίεσης και της αποξένωσης του "ξένου/εκτός συνόλου».

Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στην ταινία "Phantoms of July | Sehnsucht in Sangerhausen" του Julian Radlmaier, «μια εξαιρετικά πρωτότυπη ταινία για τη νοσταλγία του παρελθόντος σε μια μεταλλευτική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας, με απρόσμενες περιπέτειες ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα».

Το Βραβείο παρέλαβε ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, κύριος Andreas Kindl.

Το βραβείο Καλύτερης ταινίας, στο φιλμ "A-bras-le-corp | Silent Rebellion", το ντεμπούτο της σκηνοθέτιδας Marie-Elsa Sgualdo, «για την ακριβή και τρυφερή αποτύπωση του αγώνα μιας γυναίκας ενάντια σε ένα πατριαρχικό περιβάλλον, στο επίκεντρο των πολιτικών αναταράξεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

Τέλος απονεμήθηκαν τα Βραβεία των Τιμώμενων Προσώπων για τη συνολική τους προσφορά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό κινηματογράφο. Το βραβείο Φοίβος – Απόλλων δίνεται κάθε χρόνο από το Πανόραμα, σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει με την τέχνη τους τα μέγιστα στον Ελληνικό Κινηματογράφο. Βραβεύτηκε ο διευθυντής φωτογραφίας Ανδρέας Σινάνος & το βραβείο παρέλαβε η Φοίβη Αγγελοπούλου, επίσης βραβεύτηκε η βετεράνος μοντέζ Ιωάννας Σπηλιοπούλου & η σκηνοθέτις Jeanine Meerapfel. To βραβείο παρέδωσε εκ μέρους του Αχαιού Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Φωτήλα, ο Δημήτρης Τουλιάτος. Βραβεύτηκε και ο σκηνοθέτης Nick Broomfield.

*Στην τελετή λήξης παραβρέθηκαν δημοσιογράφοι και διάφοροι άνθρωποι από τον χώρο της πολιτικής, του κινηματογράφου και γενικά του θεάματος, όπως οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Στέλιος Κούλογλου, Φωτεινή Λαμπρίδη, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Φοίβη Αγγελοπούλου, Νίκος Ορφανός, Αλέξανδρος Διακοσάββας, Λαρίσα Βέργου, Ίρις Ζαχμανίδη, Δήμητρα Χατούπη, Βασίλης Κεσίσογλου, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Πάνος Καρκανεβάτος, Γιάννης Φάγκρας, Μαρίνος Καρτίκκης, Αιμίλιος Αβραάμ κ.α.

