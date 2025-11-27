Η Πατρινή Έλλη Τρίγγου με τον Γιάννη Ποιμενίδη στη ρομαντική κομεντί "Ο Έρωτας Γράφεται..."

Η Iconic Films παρουσιάζει τη νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο «Ο Έρωτας Γράφεται…» που θα βγει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι που από μόνοι τους δυσκολεύονται να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη, πρέπει ξαφνικά να γράψουν ένα βιβλίο μαζί;

Η Άννα (την υποδύεται η Πατρινής καταγωγής ταλαντούχα ηθοποιός Έλλη Τρίγγου), μια ανερχόμενη συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, συναντά τον Μιχάλη (στο ρόλο ο Γιάννης Ποιμενίδης), έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που ξέρει να χειρίζεται καλά τις λέξεις. Μία τυχαία συνάντηση στο βιβλιοπωλείο της οικογένειάς της θα ανατρέψει τελείως τις ζωές τους.

Όσο οι σελίδες του βιβλίου γεμίζουν, η φαντασία αρχίζει να μπλέκεται με την πραγματικότητα και να διαμορφώνει μία νέα, δική τους ιστορία.

Ακολουθήστε τους σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο παρεμβατικούς φίλους, οικογενειακές ανατροπές και πολύ χιούμορ. Γιατί μερικές φορές τον έρωτα δεν μπορείς να τον προβλέψεις, αρκεί μόνο να τον αφήσεις να γραφτεί…

Μια ρομαντική κομεντί για το τι μπορεί να γεννηθεί όταν δύο αφηγήσεις και δύο ζωές, ενώνονται κατά λάθος.



Γύρω από αυτούς, ένα ensemble χαρακτήρων προσθέτει χιούμορ, ρυθμό και απρόβλεπτες ανατροπές: η Νάταλι (Δανάη Λουκάκη), η αφοσιωμένη κολλητή και συγκάτοικος της Άννας· ο Πάνος (Γιώργος Γεροντιδάκης), ο καλύτερος φίλος του Μιχάλη, διχασμένος ανάμεσα στο fitness και στα κρουασάν· η Ζωή (Λένα Ουζουνίδου), η μητέρα της Άννας, που προσπαθεί με δυναμισμό και αγωνία να κρατήσει το βιβλιοπωλείο όρθιο· ο Ανδρέας (Παύλος Ορκόπουλος), ο πατέρας της Άννας, ο σοφός αλλά κουρασμένος βιβλιοπώλης που παλεύει με τα χρέη και τις ευθύνες, η Έλενα (Ελίνα Μάλαμα), κομμώτρια με τη δική της θεωρία για το πώς το χρώμα των μαλλιών επηρεάζει την επιτυχία μιας σχέσης· η Ανδρούλα (Γιούλη Τσαγκαράκη), η οικογενειακή φίλη με κυπριακό ταμπεραμέντο και αναπάντεχες δεξιότητες· και η Δώρα (Μόσχα Χατζηευσταθίου), η σύντροφος του Μιχάλη που επιθυμεί να προχωρήσει τη σχέση τους στο επόμενο βήμα. Την ταινία συμπληρώνει με ειδική εμφάνιση η Μαρία Αλιφέρη, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στο σύνολο.

Αυτές οι παράλληλες δυναμικές διαμορφώνουν τον παλμό της ταινίας, όπου το χιούμορ, η τρυφερότητα και οι αλήθειες που αποφεύγουμε να πούμε παίρνουν μορφή τόσο μέσα στον πραγματικό κόσμο όσο και στον φανταστικό, ο οποίος αποτυπώνεται με animated στοιχεία εμπνευσμένα από το εικαστικό σύμπαν του διάσημου street artist b.