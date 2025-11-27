Τραγωδία σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Συγκλόνισαν οι καταθέσεις της μητέρας και του αδερφού του 19χρονου

Ιδιαίτερα φορτισμένο είναι το κλίμα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, όπου από το πρωί πραγματοποιείται η δίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, πέρσι τον Αύγουστο.

Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ που είναι και προφυλακισμένος, η συνιδιοκτήτρια σύζυγος του, ο χειριστής του μηχανήματος και ένας μηχανικός που είχε δώσει υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες βεβαιώνεται το ασφαλές της εγκατάστασης,

Συγκλόνισε με την κατάθεσή του ο αδελφός του θύματος. Ο 17χρονος σήμερα, ο οποίος καθόταν δίπλα στον 19χρονο Γιάννη, στο φονικό παιχνίδι, «crazy dance» εκείνη τη νύχτα του Αυγούστου, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ακούω το πρώτο κρακ και του λέω Γιάννη, σπάει το κάθισμα. Άκουσα αμέσως το δεύτερο κρακ και ο Γιάννης έφυγε προς τα πίσω. Κρατήθηκε, προσπάθησε… να κρατηθεί από την μπλούζα και το τσαντάκι μου, αλλά κόπηκαν», είπε το παιδί, συμπληρώνοντας ότι πήγε αμέσως να δει , τον αδελφό του, που ήταν διαλυμένος.

Αναφέρθηκε στα μέτρα ασφαλείας και είπε ότι δεν τους προστάτευε τίποτα. «Ακόμη και οι ζώνες αυτοκινήτου που υπήρχαν, έδεναν το σίδερο που βρισκόταν μπροστά μας, αλλά εμείς φύγαμε από την πίσω πλευρά του μηχανήματος», όπως εξήγησε,

Νωρίτερα είχε καταθέσει η μητέρα του παιδιού, μπροστά στα μάτια της οποίας έγινε το τραγικό περιστατικό τον περσινό Αύγουστο. Μίλησε κυρίως για την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φονικό παιχνίδι. Είπε χαρακτηριστικά ότι «γύριζε τόσο γρήγορα που δεν μπορούσε να δει τα πρόσωπα των παιδιών της». Φώναζα χαλάρωσε, όμως ο χειριστής, έκανε νόημα σαν να μην ήξερα εγώ τι έλεγα και ότι αυτός ήξερε τι έκανε».

Αυτή την ώρα καταθέτει ο πατέρας του 19χρονου, ο οποίος εξαπέλυσε ένα δριμύ κατηγορώ ευθυνών για όσα συμβαίνουν στα λούνα παρκ της Ελλάδας, αλλά και ειδικά στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου.

«Πρόκειται για ένα πανελλαδικό παρεάκι που βγάζει λεφτά με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτητών των λούνα παρκ αλλά και μηχανικών. Το παιδί μου χάθηκε και χιλιάδες άλλα κινδύνευσαν. Δεν είναι τυχαίο, ότι μέσα σε 15 μήνες έχουν μαζέψει όλα τα λούνα παρκ. Ήταν σάπια όλα», είπε ο πατέρας και συνεχίζει να εξετάζεται αυτή την ώρα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας.