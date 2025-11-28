Επιμένει ο Νίκος Καραχάλιος για τη Μαρία Καρυστιανού: «Σε ρόλο επίτιμης»

Ο Νίκος Καραχάλιος μίλησε για ακόμα μια φορά σε συνέντευξή του, για τη σχέση του με τη Μαρία Καρυστιανού, και για το κίνημα "Κύμα", το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Καραχάλιος, σε συνέντευξή του στο Kontra Channel, υποστήριξε ότι "το Κύμα έχει μετρηθεί από 4% έως 8% και αν έρθει η Καρυστιανού θα φτάσει στο 20%".

"Η κ. Καρυστιανού ευλόγησε ουσιαστικά το Κύμα γιατί το Κύμα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού. Το Κύμα, αυτό που λέω κινηματική αντιπολίτευση, η κ. Καρυστιανού το προσωποποίησε", σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, "το Κύμα κατεβαίνει στις εκλογές όχι ως φονέας των γιγάντων αλλά ως αίτημα της κοινωνίας". "Αν δεν έβλεπα την αντίδραση του κόσμου, δεν θα συνέχιζα", τόνισε ο Νίκος Καραχάλιος.

"Καταλαβαίνω ότι τις ημέρες που ανακοινώθηκε η Μαρία προβληματίστηκε γιατί είχαμε το σοκ της θετική αντίδρασης με 800.000 impressions από το logo. Εμείς θέλουμε η Μαρία να αισθανθεί το Κύμα ως φυσικό της χώρο. Όταν συνήλθε από το σοκ από το τσουνάμι και τις πρώτες αντιδράσεις του κοινού, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δημιουργία κινήματος. Γιατί να κάνει δεύτερο κίνημα ενώ υπάρχει το Κύμα; Αν θέλει να κάνει κόμμα θα πρέπει να το σκεφτεί", είπε ακόμα ο κ. Καραχάλιος προσθέτοντας ότι "αφού δεν τσακωνόμαστε δημοσίως, νομίζω ναι ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας, εγώ το θεωρώ ενδοοικογενειακό καβγαδάκι. Έχω μιλήσει με συνεργάτες της".

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι "η Μαρία Καρυστιανού έλεγε στην αρχή δεν θα κάνει κάτι, και μετά ότι θα κάνει κίνημα και τώρα είπε ότι θα πολιτευτεί και θεωρεί τον εαυτό της πολιτικό πρόσωπο".

Κλείνοντας είπε ότι"η κ. Καρυστιανού στο Κύμα έχει το ρόλο της επιτίμου, μπορεί να έρθει και η συνεργάτιδά της γιατί μαζί το γεννήσαμε".