Παγκόσμια διάκριση για τον Γιώργο Ζαμπουλάκη στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Κίνας WTEA

Ο σκηνοθέτης και καθηγητής υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Γιώργος Ζαμπουλάκης, ο οποίος σκηνοθετεί το έργο του Ευγένιου Ο’ Νηλ, "Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα" που αποτελεί την φετινή κεντρική παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, διακρίθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Παράστασης στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου WTEA της Κίνας.

Η παράσταση Ορφέας και Ευρυδίκη, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Γιώργου Ζαμπουλάκη, μία παραγωγή της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών, απέσπασε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε συμμετοχές από σημαντικές ακαδημίες, μεταξύ αυτών η GITIS (Ρωσία), η LAMDA (Αγγλία), η CAD – Central Academy of Drama (Κίνα), το Shota Rustaveli (Γεωργία), η Ernst Busch (Γερμανία), το Oklahoma University (Αμερική), κ.α.

Η παράσταση απέσπασε επίσης τα δύο κορυφαία βραβεία καλύτερης ερμηνείας: Το Βραβείο Καλύτερης Υποκριτικής απονεμήθηκε στον Άγγελο Μαγνήσαλη, και το Βραβείο Εξέχουσας Υποκριτικής στην Γεωργία Σπυροπούλου.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συγχαίρει δημοσίως, θερμά τον Γιώργο Ζαμπουλάκη, τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, και όλους τους συντελεστές για την κορυφαία αυτή διεθνή διάκριση.

Ορφέας και Ευρυδίκη –Συντελεστές παράστασης:

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαμπουλάκης

Χορογραφία - Κίνηση: Άλκηστις Πολυχρόνη

Σκηνογραφία - Κοστούμια: Μαριάννα Νικολάου

Προσωπεία - Κοστούμια για Πλούτωνα και Κέρβερο: Θάνος Βόβολης

Πρωτότυπη Μουσική - Ήχος*: Χρύσανθος Χριστοδούλου

Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Δραματουργική Ομάδα: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Αλέξανδρος Καβράκος, Λήδα Κτώνα, Μαρλέν Κυπριωτάκη, Άγγελος Μαγνήσαλης, Γιάννης Μπαριάμης, Κλειώ Παπατζανάκη-Χρυσοβέργη, Αντώνης Σκύβαλος, Γεωργία Σπυροπούλου, Χριστόφορος Βογιατζής.

Βοηθός Σκηνοθέτης - Βίντεο **: Χριστόφορος Βογιατζής

Ηθοποιοί: Αλέξανδρος Καβράκος, Λήδα Κτώνα, Μαρλέν Κυπριωτάκη, Άγγελος Μαγνησάλης, Γιάννης Μπαριάμης, Κλειώ Παπατζανάκη-Χρυσοβέργη, Αντώνης Σκύβαλος, Γεωργία Σπυροπούλου

Φωτογραφίες παράστασης: Χριστόφορος Βογιατζής

*Περιλαμβάνονταν επίσης συνθέσεις του Θάνου Πολυμενέα-Λιοντίρη.

**Στα βίντεο εμφανίζονταν ο Φοίβος Παυλόπουλος και η Κλάρα Σαντίκου.