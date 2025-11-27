Χριστίνα Αλεξοπούλου: Ομιλία στη Βουλή για το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Ομιλία στη Βουλή, στη συζήτηση επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, για τη δωρεά της κας Μαριάννας Λάτση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Στην τοποθέτησή της τόνισε ότι, οι ασθενείς της Δυτικής Ελλάδας και οι οικογένειές τους, με το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας, αποκτούν μια δομή σύγχρονων προδιαγραφών, με καλύτερες συνθήκες στη θεραπευτική τους διαδρομή.

Η κα. Αλεξοπούλου σημείωσε ότι η δωρεά αυτή αποτελεί πράξη ουσιαστικής προσφοράς, προσθέτοντας: «Είναι αυτονόητο καθήκον να της πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, με την εξής σημείωση: όταν ο δημόσιος τομέας συνεργάζεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία, το αποτέλεσμα είναι ποιοτικότερη υγεία».

Παράλληλα, ανέδειξε τη μεγάλη εικόνα της αναβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων, με έργα και παρεμβάσεις που εξελίσσονται σε Πάτρα και Αχαΐα.

Η ομιλία της Χριστίνας Αλεξοπούλου:

« Το νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε σήμερα αφορά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αφορά στη ζωή και στον αγώνα χιλιάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους που περνούν την πόρτα του νοσοκομείου με αγωνία στο βλέμμα, αλλά και με ελπίδα ότι μπορούν να τα καταφέρουν.

Η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα αποκτούν μια δομή σύγχρονων προδιαγραφών, αποκλειστικά προσανατολισμένη στην ογκολογική και παθολογική ημερήσια φροντίδα. Ένα νέο κτίριο, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που θα μειώσει αναμονές, μετακινήσεις, ψυχική και σωματική φθορά. Που θα δώσει χώρο και χρόνο στους γιατρούς και στους νοσηλευτές να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα και τους είμαστε ευγνώμονες: να σώζουν ζωές.

Θα σταθώ στη δωρεά της κυρίας κας Μαριάννας Λάτση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δεν είναι η πρώτη δωρεά, το ξέρουμε καλά. Προηγήθηκαν η μονάδα στον «Άγιο Σάββα» και η δεύτερη στο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης -δομές που σήμερα εξυπηρετούν συνολικά περίπου 60.000 συνανθρώπους μας κάθε χρόνο. Αυτές οι μονάδες άλλαξαν επίπεδο στην παροχή ημερήσιας ογκολογικής νοσηλείας. Τώρα, η Ελλάδα αποκτά την τρίτη -και αυτή είναι στην Πάτρα.

Είναι αυτονόητο καθήκον να της πούμε ένα μεγάλο, καθαρό «ευχαριστώ». Άλλωστε, οι ευεργέτες δεν υποκαθιστούν το κράτος, αλλά το ενισχύουν. Και όταν ο δημόσιος τομέας συνεργάζεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία, το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο, όχι ιδεολογικό. Είναι απτό. Είναι ποιοτικότερη υγεία, πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερος πόνος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη μεγάλη εικόνα, το νομοσχέδιο αυτό δεν έρχεται σε κενό. Είναι κρίκος του συνεκτικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργείου Υγείας για τη συνεχή ενίσχυση του ΕΣΥ.

Στα νοσοκομεία της Πάτρας και της Αχαΐας υλοποιείται μια σταθερή αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών, που αξίζει να ακούγεται:

• Η επέκταση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

• Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης στο ίδιο νοσοκομείο, όπως και στον «Άγιο Ανδρέα» και στο Αίγιο.

• Στο Ρίο, επίσης προχωρά η δημιουργία νέων χειρουργείων.

• Στον «Άγιο Ανδρέα» διαμορφώθηκε νέο φαρμακείο και νέος αποθηκευτικός χώρος υλικού, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου τίθεται σε λειτουργία ο νέος γραμμικός επιταχυντής, κρίσιμος για ακτινοθεραπευτικούς ασθενείς.

• Παράλληλα, ενισχύεται σταδιακά και συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα: νέοι γιατροί, νέοι νοσηλευτές και συνεχείς προκηρύξεις.

Αυτές είναι ανάσες για τους ανθρώπους που δίνουν μάχη στο πεδίο. Για τον ασθενή και την οικογένειά του που περιμένουν λιγότερο, που δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές ή να λάβουν μόνο ιδιωτική φροντίδα. Για τους γιατρούς που έχουν τα εργαλεία που χρειάζονται. Σήμερα, με αυτή τη σύμβαση, κάνουμε ένα βήμα ακόμη πιο μεγάλο.

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα άλλαξαν, από τη μία στιγμή στην άλλη, με έναν μαγικό τρόπο. Υποστηρίζω όμως ότι γίνεται πολλή δουλειά –κι έχουμε μπροστά μας περισσότερη- για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας. Ισχυρίζομαι ότι το ΕΣΥ του 2025 είναι πολύ καλύτερο από το ΕΣΥ του 2019.

Γι’ αυτούς τους λόγους στηρίζω το νομοσχέδιο και καλώ όλους να πράξουμε το ίδιο. Γιατί αυτή η δομή δεν ανήκει σε κόμμα. Ανήκει στους ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Σας ευχαριστώ.»