Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου - Σεμερτζίδου: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας

Το θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέβηκε όταν τον λόγο για τις ερωτήσεις προς τη μάρτυρα Καλλιόπη Σεμερτζίδου πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής επέλεξε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, καταλογίζοντας στη μάρτυρα «θρασύτατη συμπεριφορά» και κατηγορώντας την ότι προσήλθε στην Εξεταστική όχι για να δώσει εξηγήσεις, αλλά «να ζητήσει και τα ρέστα».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου στάθηκε σε αναφορά της μάρτυρος σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτου και το εάν θα ζητήσει άδεια για να οδηγήσει όποιο όχημα επιθυμεί. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «προκλητικό» τον τρόπο με τον οποίο η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, όπως είπε, «ζητάει τα ρέστα» και επιτέθηκε προσωπικά, λέγοντας: «Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει». Η συγκεκριμένη φράση άναψε το φιτίλι της αντιπαράθεσης, με τα μέλη της επιτροπής να επιχειρούν κατά διαστήματα να επαναφέρουν τη διαδικασία σε πιο ήπιους τόνους.

Από την πλευρά της η κυρία Σεμερτζίδου επιχείρησε να αντικρούσει την επίθεση λέγοντας στην κυρία Κωνσταντοπούλου πως «κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: έχετε ανεβάσει φωτογραφία με τον πρωθυπουργό πότε τον γνωρίσατε;

Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι

Κωνσταντοπούλου: Πόσες φορές έχετε συναντηθεί ;

Σεμερτζίδου: σε 8-10 σε εκδηλώσεις

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο;

Σεμερτζίδου: Όχι

Κωνσταντοπούλου: Την κα Μπακογιάννη την γνωρίζετε ;

Σεμερτζίδου: την έχω γνωρίσει σε κομματικές εκδηλώσεις

Κωνσταντοπούλου: Μόνο από εκδηλώσεις

Σεμερτζίδου: Ναι

Κωνσταντοπούλου: Η φωτογραφία με την κα Μπακογιάννη από που έχει ληφθεί ;

Σεμερτζίδου: Αν θυμάμαι καλά στο Ζάππειο

Κωνσταντοπούλου: Έχετε πάει πολλές φορές στο Ζάππειο;

Σεμερτζίδου: Ναι. Έχω συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις παρουσίασης αγροτικών προϊόντων. Έχω παρουσιάσει τα βότανα μου

Κωνσταντοπούλου: Έχετε δείξει τα βότανα σας και στο πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη ;

Σεμερτζίδου: συγγνώμη αλλά αυτό που κάνετε τι είναι; με κατηγορείτε για κάτι;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά και σας κατηγορώ. Στενάζει ο αγροτικός κόσμος

Σεμερτζίδου: Με κατηγορείτε ότι δεν είμαι αγρότισσα; Να ανακαλέσετε

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη

Σεμερτζίδου: Μα τι λέτε; Δεν σας κατηγόρησα εγώ.

Νικολακόπουλος: παρακαλώ. Κάντε ερωτήσεις

Κωνσταντοπούλου: μην παρεμβαίνετε. Καταλαβαίνω το άγχος σας. Μας κάνετε μάθημα για το πως θα φαγωθεί ο χρόνος. Νομίζετε ότι δεν βλέπει ο κόσμος; Από την αγροτική δραστηριότητα βγάλατε τα 30 οχήματα Porsche και Ferrari;

Σεμερτζίδου: όχι. Δεν έχω αυτά που λέτε στην κατοχή μου

Κωνσταντοπούλου: όλοι οι εγκληματίες σε άλλου όνομα έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχετε χωρίσει με τον Μαγειρία;

Σεμερτζίδου: όχι