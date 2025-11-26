Σπ. Σκιαδαρέσης: Κοινό αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

"Τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και καταρτισθεί ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και στην κοινωνική ζωή ζητούν με κοινή επιστολή τους οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, «Νέα Δυτική Ελλάδα», «Μαζί Αλλάζουμε» και «Λαϊκή Συσπείρωση»".

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Σκιαδαρέση και συνεχίζει:

"Όπως αναφέρουν στην κοινή επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, «η 3η Δεκέμβρη έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Εθνική Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Δεν είναι ημέρα εορτασμού ή επετείου, αλλά κατά την άποψη μας είναι ημέρα απολογισμού, αλλά και προγραμματισμού.

Τι έχουμε κάνει, που ήμασταν, τι απομένει να κάνουμε και που θέλουμε να πάμε;

Για τους λόγους αυτούς και επειδή αυτή η Ημέρα δεν μπορεί να την προσπερνούμε έτσι απλά, σχεδόν πάντα με ευχολόγια, προτείνουμε και εισηγούμαστε:

α) την σύγκληση του Π.Σ. για να συζητηθούν τα θέματα αυτά που μας αφορούν ως ΠΔΕ,

β) την αποδοχή της πρότασής μας για την καθιέρωση της συνεδρίασης σε ετήσια βάση συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα για την προηγούμενη και την τοποθεσία της επόμενης χρονιάς, με την κατάθεση ενός ετήσιου προγράμματος δράσης και απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς.

Κατόπιν των παραπάνω ευελπιστούμε για την αποδοχή της πρότασής και τον προγραμματισμό της Συνεδρίασης του Σώματος».

Οι παρατάξεις ζητούν στη συνεδρίαση να κληθούν και να παραστούν και όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς των ΑμεΑ".