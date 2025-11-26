Στην Πάτρα ο Κώστας Κυρανάκης για το μέλλον του τρένου αλλά και του Οδοντωτού

Στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης για κρίσιμη σύσκεψη σχετικά με την προοπτική έλευσης του τρένου στην πόλη αλλά και για την τύχη του Οδοντωτού.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις Βρυξέλλες, όπου το έργο απορρίφθηκε δύο φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έμεινε εκτός χρηματοδότησης από το CEF 2.

Η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Γεωργικής Σχολής με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων της Πάτρας –Περιφέρεια, Δήμος, Επιμελητήριο, ΤΕΕ κ.ά.– αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι ο αναπληρωτής υπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του και θα κομίσει κάποια πρόταση.