Οι Νεκροί δεν βγαίνουν αλλαγή στο ημίχρονο

Είσαι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αγωνιάς για το παρόν, κάνεις όνειρα για το μέλλον, δεν ξεχνάς το παρελθόν. Αν ξεχάσεις το παρελθόν και ισχυριστείς πως είσαι ρέκτης του «τώρα» και τσiρλίντερ του εύκαιρου, καιρός είναι να αναθεωρήσεις.

Το ημερολόγιο έγραφε 6 Φεβρουαρίου του 1958, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε σύσσωμη η αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ριμ του Μονάχου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 23 από τους 43 επιβαίνοντες.

Η πτήση τσάρτερ της British Airways προερχόταν από το Βελιγράδι, όπου οι «μπέμπηδες» του Ματ Μπάσμπι είχαν αποσπάσει ισοπαλία 3-3 από τον Ερυθρό Αστέρα και είχαν προκριθεί στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Φεβρουαρίου το ελικοφόρο αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μονάχου για ανεφοδιασμό. Το μοιραίο συνέβη μερικές ώρες αργότερα, όταν κατά την τρίτη προσπάθεια απογείωσης, εξαιτίας σφοδρής χιονοθύελλας, το αεροσκάφος συνετρίβη σε ένα χωράφι δίπλα στο αεροδρόμιο.

Το αεροπορικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων οι ποδοσφαιριστές Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπάιρν, Έντι Κόλμαν, Ντάνκαν Έντουαρντς, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγκ, Τόμι Τέιλορ, Μπίλι Ουίλαν, οι προπονητές Τομ Κάρι και Μπερτ Ουάλεϊ, ο γενικός γραμματέας Ουόλτερ Κρίκμερ και οι δημοσιογράφοι Αλφ Κλαρκ, Ντόνι Ντέιβις, Τζορτζ Φόλοους, Τομ Τζάκσον, Άρτσι Λέντρμπουκ, Χένρι Ρόουζ, Φρανκ Σουίφτ και Έρικ Τόμπσον.

Επέζησαν οι Τζόνι Μπέρι, Τζάκι Μπλάντσφλαουερ (δεν έπαιξαν ξανά), Μπόμπι Τσάρλτον, Μπιλ Φόουλκς, Χάρι Γκρεγκ, Κένι Μόργκανς, Άλμπερτ Σκάνλον, Ντένις Βάιολετ, Ρέι Γουντς και ο προπονητής Ματ Μπάσμπι.

Ο Ντέιβιντ Πις που για αρκετούς έχει γράψει «το καλύτερο ίσως βιβλίο που γράφτηκε ποτέ για το ποδόσφαιρο», το «Καταραμένη πόλη» (επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος), εδώ γράφει ένα υβριδικό χρονικό με μυθιστορηματικό τρόπο. Ποδοσφαιριστές που δεν ξανανέβηκαν σε αεροπλάνο και μόνο με τη βοήθεια του αλκοόλ κοιμόντουσαν, βλέποντας διαρκώς εφιάλτες. Μια πόλη με μαύρα κοστούμια, ταγιέρ και λουλούδια στα χέρια. Προπονητές και σκάουτερ σε απόγνωση. Ένα έθνος στα γόνατα. Γερμανοί γιατροί να σώζουν ζωές Βρετανών πολεμιστών. Πιλότοι σε διαρκές βέρτιγκο. Μα κυρίως οι Νεκροί. Ο συγγραφέας με υπόκλιση και χρέος στον Τζόις τους προσφέρει ένα αντίδωρο και μια μαύρη ποδοσφαιρική στολή για να δοκιμάσουν τα ρεφλέξ μας. Με θαυμαστό κατακερματισμό στην αφήγηση και δεκάδες πρωταγωνιστές επί χορταρένιας σκηνής, παραδίδει ένα αξιομνημόνευτο χρονικό ακόμα και γι’αυτούς που θεωρούν πως η μπάλα του ποδοσφαίρου είναι… τετράγωνη.

Ο Μοrissey έγραψε για χάρη τους: «They can't hurt you Their style will never desert you Because they're all safely dead».