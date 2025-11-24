Δημήτρης Σκουλός: «Δεν μου αρέσει να γλείφω εκεί που φτύνω»

Ο Δημήτρης Σκουλός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για όλους και για όλα. Για την οικογένειά του, την αποχή από την τηλεόραση και την «ανθρωποφαγία» που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις, στα social media.

Ο Δημήτρης Σκουλός ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το πώς κρίνει τη σημερινή εμφάνιση της Ιωάννας Μπέλλα, στην οποία είχε ασκήσει αυστηρή κριτική όταν είχε δηλώσει υποψηφιότητα στο GNTM, με τον ίδιο να αναφέρει ότι δε γνωρίζει την πορεία της

«Η Ιωάννα Μπέλλα έγινε μοντέλο; Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Δεν την έχω συναντήσει από το GNTM και έπειτα. Έχεις το δικαίωμα να γίνεις όπως θέλεις και αγαπάς. Αλλά είναι και δικό μου δικαίωμα στη δουλειά μου, να θέσω τα όριά μου και να πω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει» είπε ο Δημήτρης Σκουλός.

Σε άλλο σημείο, μίλησε για τους λόγους που δεν βρίσκεται κάπου τηλεοπτικά. «Γίνανε κάποιες κουβέντες, δεν ευδοκίμησαν. Εν τω μεταξύ εγώ όλο αυτό το διάστημα δεν είχα τον χρόνο για να ασχοληθώ με ένα πρότζεκτ που θα μου τραβούσε όλο τον χρόνο γιατί θα έμενα πίσω από την κύρια δουλειά μου. Δεν έχω καμιά έννοια να μη με ξεχάσει ο κόσμος. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή», σημείωσε ο φωτογράφος και παρουσιαστής.

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Τα τοξικά περιβάλλοντα υπάρχουν παντού. Και υπάρχουν άνθρωποι που για να μη ρίξουν το γάλα, τα δέχονται. Εγώ βάζω τα όριά μου. Δε μου κόστισε. Το προτιμώ αυτό παρά να γλύφω όπου φτύνω, και να φτύνω όπου γλύφω. Αυτά τα αφήνω για άλλους.

Υπάρχουν κάποιοι που όταν είναι σε ένα πρότζεκτ γλύφουν και όταν φεύγουν από αυτό φτύνουν και να το κατηγορούν μέχρι να τους ξαναπάρουν σε αυτό το πρότζεκτ».

«Όλη τη μέρα ή θα φωτογραφίζω ή θα τρέχω στις δραστηριότητες των παιδιών μου» ανέφερε αρχικά για την καθημερινότητά του και πρόσθεσε, «Η σύζυγός μου δε θέλει καθόλου τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχει ούτε social media…».

«Με τη Ζενεβιέβ μίλησα πριν λίγο καιρό. Μου ζήτησαν να είμαι στον τελικό του GNTM αλλά δεν ευδοκίμησε λόγω χρόνου. Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλάω. Η Έλενα Χριστοπούλου είναι φίλη μου πολλά χρόνια» αποκάλυψε.

Τέλος, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του είπε: «Με τη σύζυγό μου είμαστε μαζί από το 2004. Έχουμε δυο κόρες, 13 και 4 χρόνων. Δεν προβάλλω ποτέ τα παιδιά μου. Δεν είναι εμπορικό προϊόν για να ανεβάζω στο instagram και να παίρνω καρδούλες. Δουλειά μου είναι να τα προστατεύω».