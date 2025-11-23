Ηλέκτρα: Η Ηλέκτρα καταδικάζεται για τον φόνο του Σωτήρη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 24 έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 19:00.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Eπεισόδιο 39ο: Με την πολιτική κατάσταση να εκτραχύνεται, η κατάθεση της Δόμνας για τα έργα και τις ημέρες του Μίχου και την εμπλοκή της ΚΥΠ στην υπόθεση, κινδυνεύει να αποτελέσει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της Ηλέκτρας. Μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν εισαγγελέας και δικαστές προκειμένου να αποκρύψουν την αλήθεια και να καλύψουν τους «δικούς» τους; Κι ενώ περισσότερες αλήθειες έρχονται στο φως, η Νεφέλη αλλάζει και πάλι γνώμη: θέλει να πάρει πίσω την κατάθεσή της! Η Ηλέκτρα δολοφόνησε τον Σωτήρη! Θα το δεχτεί το δικαστήριο;

Παράλληλα, ενώ ο λαός αρχίζει να εξεγείρεται, η Δανάη βρίσκεται κλεισμένη στο Πολυτεχνείο. «Ή εμείς θα πέσουμε, ή αυτοί». Απελπισμένη, η Σοφία ζητάει τη βοήθεια του μοναδικού που μπορεί να την βγάλει: του Μπόγρη, ο οποίος πλέον έχει να παλέψει σε δύο μέτωπα. Κι ενώ ο γάμος του Βρεττού και της Τιτίκας διαλύεται ταχύτατα, οι απειλές του Νικόλα πιάνουν τόπο και η Φιόνα αποφασίζει να διώξει τον γιο της από το νησί. Θα τα καταφέρει; Ή έφτασε η στιγμή για μια μεγάλη ανατροπή στα σχέδιά της;

Ηλέκτρα – Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Eπεισόδιο 40ο: Η Αθήνα βράζει. Οι φοιτητές είναι κλεισμένοι στο Πολυτεχνείο. Μαζί τους και η Δανάη. Ο Μπόγρης παλεύει να βρει μια λύση, ενώ από το ραδιόφωνο, ακούγεται το διάγγελμα για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου. Στη φυλακή, η Ηλέκτρα, νιώθει για πρώτη φορά στη ζωή της ελεύθερη. Γιατί υπερασπίστηκε τον εαυτό της. Στους δρόμους της πόλης ηχούν σειρήνες, αντηχούν συνθήματα. Κι ένας άγνωστος πλησιάζει την Στεργίου, βάζοντάς της ένα μαχαίρι στον λαιμό. Ο Μπόγρης πηγαίνει ως την ασφάλεια, μήπως μάθει κάτι για τη Δανάη. Αυτό που μαθαίνει, τον διαλύει: το καθεστώς έριξε πάνω στους φοιτητές τα τανκς. Είναι 17 Νοέμβρη. Η πόλη γεμίζει κραυγές και πτώματα.

Στην Αρσινόη, το παράξενο ειδύλλιο της Φιλιώς με τον Πέτρο προχωρά. Γιατί, τότε, εκείνος, αποφασίζει να επιστρέψει στην Αθήνα; Ο Νικόλας, διεκδικεί επίμονα το δικαίωμα, να βλέπει το παιδί του. «Δεν είναι δικό σου», του ουρλιάζει η Φιλιώ, λίγο πριν πιαστούν με τον Πέτρο, στα χέρια. Ο Μπόγρης ανακαλύπτει πού φιλοξενούνται ο Τέλης με τη Σοφία. Η Δανάη, όμως, δεν έχει καταφέρει να γυρίσει. Νιώθει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Το ίδιο και τα δυο παιδιά. Λίγο μετά, θα δουν να μπαίνουν στον χώρο, η Ζωή και ο Κωνσταντής, ενώ ο Μπόγρης, μπαίνει αλλόφρων στο νοσοκομείο και βρίσκει, επιτέλους, τη Δανάη, αναίσθητη. Η τελευταία πράξη του δράματος της δίκης της Ηλέκτρας ξεκινά. Τι θα ψηφίσει το προεδρείο και τι οι ένορκοι;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Eπεισόδιο 41ο: Η αγωνία για την ετυμηγορία της επόμενης μέρας, γιγαντώνεται στο κελί της Ηλέκτρας. Το ίδιο άγχος αφήνει ξάγρυπνο τον Παύλο και τον Νικόλα, που σκέφτεται, μέσα στη μέθη, τα λάθη του παρελθόντος. Η Νεφέλη συνεχίζει να προσπαθεί να διώξει τον Παύλο από κοντά της. Τα σκοτεινά σχέδια του Αλεβιζάτου φέρνουν τη Φιόνα σε άμυνα. Ποιος κρατάει τη θέση εξουσίας στο παιχνίδι που έχουν στήσει; Τι θα αποκαλυφθεί από τον κοριό, που τοποθέτησε ο Χάρης στο ακουστικό της Φιόνας; Ένα τηλεφώνημα κάνει τη Μερόπη να λυγίσει και μια αγκαλιά της Μαλάμως, διαλύει την Ηλέκτρα.

Η στιγμή της αποκάλυψης ήρθε και για την Δανάη, από το στόμα του Μπόγρη. «Ο πατέρας σου είναι νεκρός. Τον δολοφόνησαν. Και η Νεφέλη κατηγόρησε τη μάνα σου για το φονικό. Η δίκη τελείωσε. Αύριο ανακοινώνεται η απόφαση.» Η μεγάλη μέρα έφτασε. Ποια λέξη θα βγει από το στόμα του προέδρου; Αθώα; Ένοχη; Ή μήπως απόσπασμα;

Ηλέκτρα – Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Eπεισόδιο 42ο: Η καταδίκη της Ηλέκτρας ξεκινά ένα γαϊτανάκι αντιδράσεων, καθώς όλοι προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Ο Νικόλας είναι αποφασισμένος να περάσει στην αντεπίθεση, και δεν είναι ο μόνος. Ο Νικήτας θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να την αθωώσει… μέχρι πού είναι ικανός όμως να φτάσει; Στο μεταξύ, η Νεφέλη έχει να αντιμετωπίσει την κατακραυγή της οικογένειάς της, και κυρίως, της Δανάης, η οποία έχει απασφαλίσει απέναντι σε όλους και όλα. Θα καταφέρει να βάλει μια τάξη στο χάος που επικρατεί, ή θα βουλιάξει κι εκείνη;

Πίσω στην Αρσινόη, ο Μίμης αρνείται να το βάλει κάτω και συνεχίζει κανονικά την παρακολούθηση της Καρτάλη. Μια συνομιλία της Φιόνας με τον Βρεττό και μια αναφορά στον «γιο τους», θα αποτελέσει το έναυσμα για να αρχίσουν να σκαλίζουν πάλι την υπόθεση. Πλησιάζει η στιγμή της αλήθειας; Κι ενώ ο Χάρης και ο Νικόλας συμμαχούν, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αθωώσουν την Ηλέκτρα, η Σοφία και ο Τέλης επιστρέφουν στο νησί. Τα μπλεξίματα όμως για τις οικογένειας Χατζή και Νικολαΐδη δε φαίνεται να τελειώνουν εκεί: υπάρχει η πιθανότητα η Σοφία να είναι έγκυος;