Πού θα δείτε ΑΕΚ - Άρης, Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - Κηφισιά

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα
Στη Super League, ξεχωρίζουν η δύσκολη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, η έξοδος του Παναθηναϊκού στις Σέρρες και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.
Στη Basket League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, ενώ στο εξωτερικό ξεχωρίζει το ιταλικό «ντέρμπι ντελά Μαντονίνα» μεταξύ Ίντερ και Μίλαν.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Ηρακλής GBL
13:15 Novasports 2HD Χέρενφεν – Άλκμααρ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Πάρμα Serie A
14:00 Action 24 Καλλιθέα – Πανιώνιος Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship 2025-26
14:30 Novasports 3HD Καρλσρούη – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Ναϊμέγκεν Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Λιντς – Άστον Βίλα Premier League
16:00 Novasports 6HD Davis Cup
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Ρόμα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός GBL
16:30 Novasports Start Λειψία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός Super League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τόφας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Χαρτς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Τζιρόνα La Liga
18:00 Novasports 6HD Davis Cup
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Βουλιαγμένη Πόλο Α1 Γυναικών
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τότεναμ Premier League
18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Κηφισιά Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Λέτσε Serie A
19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Καντού – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Μαϊάμι Χιτ NBA
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκραν Κανάρια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
