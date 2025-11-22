Εναρκτήριο σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα πινγκ - πονγκ Α1 και Α2 εθνικής

Τελευταία στη χρονική σειρά, αλλά βέβαια πρώτα σε ενδιαφέρον κάνουν έναρξη αυτό το Σαββατοκύριακο, 22 και 23 Νοεμβρίου τα πρωταθλήματα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας για την περίοδο 2025-2026.

Με τρεις αγωνιστικές και φουλ δράση σε δύο διαφορετικές πόλεις, προσκαλώντας όλους τους φίλους του αθλήματος.

Στην Αθήνα και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπαίνουν αύριο στην αφετηρία η Α1 ανδρών και η Α2 σε άνδρες και γυναίκες. Η κορυφαία κατηγορία θα έχει δύο ωράρια το Σάββατο και ένα την Κυριακή και η Α2 θα έχει ένα και δύο αντίστοιχα. Η Α1 γυναικών θα κάνει πρεμιέρα στη Φλώρινα και το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της πόλης, όπως έχει ξανασυμβεί στο κοντινό παρελθόν. Το Σάββατο οι οκτώ ομάδες θα δώσουν από δύο ματς και το πρόγραμμα θα κλείσει το μεσημέρι της Κυριακής. Τεράστια σημασία έχει και η μετάδοση των αγώνων στο διαδίκτυο, καθώς θα περιλαμβάνει τέσσερις ζωντανές ροές από το ΣΕΦ και άλλες τέσσερις από τη Φλώρινα σε ολόκληρη τη διάρκεια της δράσης.

Τα πρωταθλήματα βρίσκονται στη φετινή εκκίνηση με μία σημαντική αλλαγή. Ότι πλέον η κάθε ομάδα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί στον εκάστοτε αγώνα της έναν ξένο αθλητή ή μία ξένη αθλήτρια. Είναι εξέλιξη, που δημιουργεί πρόσθετο ενδιαφέρον για την εικόνα, ειδικά της Α1. Παραμένει επίσης, το σύστημα των πλέι οφ και για δεύτερη σερί σεζόν οι ομάδες θα «κουβαλούν» τους βαθμούς από την κανονική διάρκεια.

Οι παραδοσιακοί αντίπαλοι στην Α1 θα είναι και φέτος στη διεκδίκηση του τίτλου, ενώ οι μετακινήσεις πολλών διεθνών Ελλήνων, όπως και δυνατών ξένων αθλητών/τριών μπορούν να φέρουν κι άλλες ομάδες στο κυνήγι των πρώτων θέσεων. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερά ο πρωταθλητής στην τελευταία 4ετία σε άνδρες και γυναίκες. Καλά ονόματα από το εξωτερικό θα κάνουν την εμφάνισή τους και στην Α2 κατηγορία κι αυτό αποτελεί έναν ακόμα λόγο να πάει αρκετά η προσοχή και σε αυτά τα πρωταθλήματα, που έτσι κι αλλιώς συνήθως κρύβουν σασπένς.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

Το πολύωρο live streaming θα βγει από το ΣΕΦ και τη Φλώρινα με συνολικά οκτώ ζωντανές ροές! Θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις κάμερες, δύο σε κάθε μέρος. Η κάλυψη θα «πιάσει» όλα τα πρωταθλήματα και κάθε αγωνιστικό ωράριο σε μία ακόμα πολύ σημαντική χορηγία του καναλιού gre78.tv στο youtube (από όπου θα βγουν οι μεταδόσεις) και σε απόλυτη συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Επίσης θα υπάρχει και φωτογραφική κάλυψη! Το βασικό πλάνο προβλέπει τη μετάδοση ενός αγώνα από κάθε κάμερα ανά ωράριο. Εφόσον ένα ματς τελειώσει γρήγορα η εικόνα θα μεταφερθεί σε άλλη συνάντηση (από το ίδιο βέβαια ωράριο).

Η Ε.Φ.Ο.Επ.A. προτίθεται να δείξει τις ακόλουθες συναντήσεις (και σε περίπτωση αλλαγών θα υπάρξει ενημέρωση):

Α1 ανδρών 1η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΑΟ Ξυλοκάστρου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Α1 ανδρών 2η αγωνιστική

Πέρα Αθηνών - Άρης Νικαίας

Ολυμπιακός - ΑΟ Ταταύλα

Α1 ανδρών 3η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Πέρα Αθηνών

ΑΕΚ – ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη

Α1 γυναικών 1η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Πέρα Αθηνών

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Α1 γυναικών 2η αγωνιστική

ΔΑΟ Ταύρου - Άρης 2006

ΑΕΚ - Σάρισες Φλώρινας

Α1 γυναικών 3η αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΧΑΝ Θεσσαλονίκης

Σάρισες Φλώρινας – Πέρα Αθηνών

Α2 ανδρών 1η αγωνιστική

Πανιώνιος – Φιλία Ορεστιάδας

Α2 ανδρών 2η αγωνιστική

ΓΑΣ Ελευσίς – ΔΑΟ Ταύρου

Α2 ανδρών 3η αγωνιστική

ΟΕΑ Θεσσαλονίκης – Ποσειδών Λουτρακίου

Α2 γυναικών 1η αγωνιστική

Ταταύλα – ΠΚΔ Ταύρου

Α2 γυναικών 2η αγωνιστική

Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας – Προφήτης Ηλίας Πειραιά

Α2 γυναικών 3η αγωνιστική

Πέρα Θεσσαλονίκης – Ίφιτος Πατρών

Τα λινκ των μεταδόσεων από Αθήνα και Φλώρινα

Το live 1 του Σαββάτου από το ΣΕΦ

https://www.youtube.com/watch?v=ALg7GgNPGZo

Το live 2 του Σαββάτου

https://www.youtube.com/watch?v=roTqK0IY8kE

Το live 1 της Κυριακής από το ΣΕΦ

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1Ogjb7l60

Το live 2 της Κυριακής

https://www.youtube.com/watch?v=d7JADZbHT1I

Το live 1 του Σαββάτου από τη Φλώρινα

https://www.youtube.com/watch?v=EBtMNhwrdz4

Το live 2 του Σαββάτου

https://www.youtube.com/watch?v=1Dr25QHuf-E

Το live 1 της Κυριακής από τη Φλώρινα

https://www.youtube.com/watch?v=Ld2N3T1o49M

Το live 2 της Κυριακής

https://www.youtube.com/watch?v=1sd168VzV-g

Το διήμερο περιλαμβάνει επίσης διασυλλογικούς αγώνες για τη Β’ Εθνική και τις Τοπικές κατηγορίες.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα σε Α1 και Α2 κατηγορία:

Στην Α1 ανδρών:

Το Σάββατο στις 11:00

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – Πέρα Αθηνών

Παναθηναϊκός – ΑΟ Ξυλοκάστρου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

ΑΟ Ταταύλα – Άρης Νικαίας

Τo Σάββατο στις 14:00

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη - Παναθηναϊκός

ΑΟ Ξυλοκάστρου - ΑΕΚ

Πέρα Αθηνών - Άρης Νικαίας

Ολυμπιακός - ΑΟ Ταταύλα

Την Κυριακή στις 16:00

Παναθηναϊκός – Πέρα Αθηνών

ΑΟ Ταταύλα – ΑΟ Ξυλοκάστρου

ΑΕΚ – ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη

Άρης Νικαίας – Ολυμπιακός

Στην Α1 γυναικών:

Το Σάββατο στις 13:00

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – ΔΑΟ Ταύρου

Παναθηναϊκός – Πέρα Αθηνών

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Σάρισες Φλώρινας - Άρης 2006

Το Σάββατο στις 16:00

ΔΑΟ Ταύρου - Άρης 2006

ΑΕΚ - Σάρισες Φλώρινας

Πέρα Αθηνών - Ολυμπιακός

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – Παναθηναϊκός

Την Κυριακή στις 10:00

Παναθηναϊκός - ΔΑΟ Ταύρου

Ολυμπιακός - ΧΑΝ Θεσσαλονίκης

Σάρισες Φλώρινας - Πέρα Αθηνών

Άρης 2006 - ΑΕΚ

Στην Α2 ανδρών:

Το Σάββατο στις 17:00

ΔΑΟ Ταύρου – Ίφιτος Πατρών

Άρης Βούλας – Ποσειδών Λουτρακίου

Πανιώνιος ΓΣΣ – Φιλία Ορεστιάδας

ΟΕΑ Θεσσαλονίκης – ΓΑΣ Ελευσίς

Την Κυριακή στις 10:00

ΓΑΣ Ελευσίς – ΔΑΟ Ταύρου

Ίφιτος Πατρών - ΟΕΑ Θεσσαλονίκης

Άρης Βούλας – Πανιώνιος ΓΣΣ

Φιλία Ορεστιάδας – Ποσειδών Λουτρακίου

Την Κυριακή στις 13:00

ΔΑΟ Ταύρου - Πανιώνιος ΓΣΣ

Ίφιτος Πατρών - Άρης Βούλας

ΟΕΑ Θεσσαλονίκης – Ποσειδών Λουτρακίου

ΓΑΣ Ελευσίς – Φιλία Ορεστιάδας

Στην Α2 γυναικών:

Το Σάββατο στις 17:00

ΠΟΚ Έσπερος – Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών

Πέρα Θεσσαλονίκης – ΓΑΟ Πειραιά

Ίφιτος Πατρών - Προφήτης Ηλίας Πειραιά

ΑΟ Ταταύλα – ΠΚΔ Ταύρου

Την Κυριακή στις 10:00

Φοίνικες Πατρών – Προφήτης Ηλίας Πειραιά

Πέρα Θεσσαλονίκης - ΠΚΔ Ταύρου

ΓΑΟ Πειραιά – ΑΟ Ταταύλα

ΠΟΚ Έσπερος – Ίφιτος Πατρών

Την Κυριακή στις 13:00

ΠΚΔ Ταύρου - Προφήτης Ηλίας Πειραιά

ΑΟ Ταταύλα – Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών

Πέρα Θεσσαλονίκης – Ίφιτος Πατρών

ΓΑΟ Πειραιά - ΠΟΚ Έσπερος