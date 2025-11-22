Τέλος στη δικαστική διαμάχη Κεφαλογιάννη και Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών- Αποφασίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια

Αίσιο τέλος, σε ό,τι αφορά το μέλλον των δύο παιδιών του Μίνου Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη, έδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 2226/2025 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα.

Με την εν λόγω απόφαση επισφραγίζεται η οριστική λύση του γάμου τους και ταυτόχρονα ρυθμίζεται το καθεστώς επιμέλειας των τέκνων τους.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από αμφότερους τους γονείς, με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους. Προβλέπεται ότι τα παιδιά, σε μηνιαία βάση, θα διαμένουν ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων, προκειμένου τόσο ο Μίνως Μάτσας όσο και η Όλγα Κεφαλογιάννη να μπορούν να συμβάλλουν θετικά και υπεύθυνα στην ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Επιπλέον, το δικαστήριο απέρριψε οριστικά την εικόνα που επιχειρήθηκε επί περίπου ένα έτος να παρουσιαστεί μέσω φημών και δημοσιευμάτων ως υποτιθέμενη αιτία του διαζυγίου, κρίνοντας ότι ο ουσιαστικός λόγος λύσης του γάμου ήταν η ασυμφωνία χαρακτήρων των δύο πρώην συζύγων.

Η απόφαση αυτή κατοχυρώνει στην πράξη την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους, ακόμη και μετά τη λύση ενός γάμου που κρίθηκε προβληματικός και εντέλει αδιέξοδος.