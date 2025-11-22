28ο  Forum Ανάπτυξης: Κλιματική κρίση και τοπική αυτοδιοίκηση- Η συνεργασία Δήμων ως μονόδρομος για την ανθεκτικότητα

Η διαδημοτική συνεργασία είναι το «κλειδί» για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων απέναντι στις φυσικές καταστροφές, όπως αναδείχτηκε στη διάρκεια της συνεδρίας με θέμα «Ανθεκτικότητα απέναντι στις Φυσικές Καταστροφές: Ανάπτυξη σε εποχή κλιματικών κρίσεων- Διαδημοτικές συνεργασίες» που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Στον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη ΠΔΕ, Χαράλαμπος Μπονάνος, τόνισε πως «η ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο τα έργα υποδομής, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε στη συνεργασία, τον σχεδιασμό, την έγκαιρη προετοιμασία και τη συλλογική ευθύνη. Η συνεργασία είναι το καλό διαβατήριο γιοα το δύσκολο ταξίδι της αντιμετώπισης απρόβλεπτων φαινομένων που πέφτουν στις πλάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως χρειάζεται και η κεντρική κυβέρνηση να εμπιστευτεί τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Να περάσουμε από την περιφερειακή διοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Το να ρίχνεις τα δύσκολα στην πρόληψη στους ΟΤΑ χωρίς πόρους και χωρίς οριοθετημένες αρμοδιότητες, δεν περιποιεί τιμή για ένα δυτικό κράτος».

Ακολούθησε η τοποθέτηση δύο επιστημόνων και συγκεκριμένα του Παναγιώτη Δημόπουλου Καθηγητή, Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος επεσήμανε πως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και επηρεάζει τις ζωές μας, γι’ αυτό η ανθεκτικότητα και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα είναι επιτακτική ανάγκη και του Ανδρέα Καζαντζίδη, Καθηγητή, Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος εστίασε στο κομμάτι της διαχείρισης της πρόληψης και των μοντέλων «διάγνωσης» των κινδύνων.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος, είπε μεταξύ άλλων πως «με ψίχουλα στην αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί πολιτική πρόληψης και αποτελεσματική αντιμετώπιση την κρίσιμη ώρα. Οι διαδημοτικές συνεργασίες αναδεικνύονται κρίσιμος πυλώνας, όμως χρειάζεται προσωπικό και χρηματοδότηση τα οποία διεκδικούμε και στο πλαίσιο αυτό θα προσφύγουμε στο ΣτΕ».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στην καταβολή των πιστώσεων για την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές, στην ελλιπή χρηματοδότηση για την Πολιτική προστασία, κ.α. «Ο κοινός νους υπάρχει σε όλους. Τα ζητήματα έχουν βάση στις κοινωνικές αντιθέσεις», είπε.

Ο Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου επεσήμανε πως «η ανθεκτικότητα είναι κυρίως κουλτούρα. Η ανάπτυξη σε εποχή κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να στηριχθεί στα υφιστάμενα μοντέλα, καθώς πρέπει να είναι βιώσιμη, πράσινη και αποκεντρωμένη. Ο ρόλος των διαδημοτικών συνεργασιών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του την κλιματική κρίση, γι’ αυτό είναι αναγκαιότητα και υποχρέωση».

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων «η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνικό όρος. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην πρόληψη όχι γιατί το επιβάλουν οι κανονισμοί, αλλά γιατί το επιβάλει η ίδια η ζωή. Η κλιματική κρίση δεν θα φύγει, όμως μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας πιο ισχυρό απ’ αυτήν».

Τέλος ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, επεσήμανε πως «η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη συνθήκη για την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών. Και αυτή η ανθεκτικότητα μπορεί να χτιστεί μόνο μέσα από συλλογική δράση, διαρκή συνεργασία και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών».

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Συντονίστρια CLLD/HELLAS.