28ο Forum Ανάπτυξης: Επιτακτική ανάγκη η «θωράκιση» μέσα από στρατηγικές προσαρμογής ανθεκτικότητας

Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 με 4 βαθμούς, η μείωση των βροχοπτώσεων και ενίσχυση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις), η παρατεταμένη ξηρασία θα οδηγήσει σε ερημοποίηση και διάβρωση του εδάφους, απειλώντας το περιβάλλον.

Η προστασία στα οικοσυστήματα αλλά και τα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσα από στρατηγικές προσαρμογής με προτεραιότητα στην ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές, και με πολιτικές ανάπτυξης με ολοκληρωμένες θεσμικές και τεχνικές παρεμβάσεις, αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

Αυτό ήταν το κυρίαρχο μήνυμα που εστάλη κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, ανοίγοντας την αυλαία του 28ο Forum Ανάπτυξης, το πρωί του Σαββάτου 22/11, στην γεμάτη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων «Αφροδίτη» του ξενοδοχείου «Μy Way».

Η εκδήλωση «άνοιξε» από τον πρόεδρο του Συλλόγου Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας Ιωάννη Πολυδωρόπουλο, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε πως ο Σύλλογος εδώ και 20 χρόνια αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Τόνισε πως για 2 η φορά ο Σύλλογος συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και ευχαρίστησε τον εκδότη του «Συμβούλου Επιχειρήσεων» Παν. Γιαλένιο για την διοργάνωση του Forum.

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στον χαιρετισμό του ανέφερε πως «1 στους 3 θα περάσει μια μορφή καρκίνου και αυτό οφείλεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος». Αναφέρθηκε στην σημασία της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων, όμως, τόνισε πως «το περιβάλλον μολύνεται από τις κεντρικές πολιτικές», φέροντας ως παράδειγμα την απόφαση για τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων. «Το περιβάλλον είναι δικιά μας υπόθεση και εμείς θα τον υπερασπιστούμε», κατέληξε.

«Με νεκρή περιφέρεια δεν έχουμε μέλλον…» ανέφερε ο δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής ζητώντας από την κεντρική πολιτεία στήριξη στην περιφέρεια. «Η ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνον τις υποδομές, οι οποίες πρέπει να αλλάξουν. Ηκλιματική κρίση είναι υπαρκτή και παρούσα και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας και σε αυτό έχουν ρόλο η παιδεία και η οικογένεια για να έχει μέλλον η γη μας», συνέχισε.

Ο Διαμαντής Κανελλόπουλος, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου καυτηρίασε το γεγονός ότι «υπάρχουν παντού μπάζα και σκουπίδια» αναγνωρίζοντας πως ο Δήμος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Εστίασε στις πυρκαγιές και στην ανάγκη πρόληψης λέγοντας «αν δίναμε το 1/3 των χρημάτων που δαπανώνται για την καταστολή στην πρόληψη δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα».

Ο Γιώργος Κανέλλης, εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ, ανέφερε πως θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα την κλιματική κρίση για να μην καταρρεύσουν τα συστήματα.

Τον κύκλο των ομιλητών άνοιξε η Βασιλική Πουγκακιώτη, MEng, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, η παρουσίασε το πρόγραμμα «LIFE-IP AdaptInGR» που υλοποιείται από το 2019 με στόχευση μέχρι το 2026 να κατατεθούν προτάσεις για πολιτικές αναφορικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εστίασε στις

επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις προτεινόμενες λύσεις.

Η Κατερίνα Βαρβαρίγγου, Γεωπόνος MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, επικεντρώθηκε στον τομέα προσαρμογή τοπίου και χρήσεων γης, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να υφίσταται στην νέα Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή. Παρουσίασε στοιχεία από την μελέτη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα με τα οποία αυξάνονται κατά 44 οι ξηρές μέρες ανά ένα έτος (!), έκανε χαρτογράφηση των τρωτών περιοχών στην κλιματική αλλαγή στην Πελοπόννησο (Ταΰγετο, Πύλος, παραλία Βοϊδοκοιλιάς και Γιάλοβα) και κατέγραψε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα τοπία.

Στις τρεις πιλοτικές δράσεις του εν λόγω έργου που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εστίασε ο Στέφανος Παπαζησίμου, Γεωλόγος, Ph.D, Πρ. Τμ. Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού, ΠΔΕ, Υπεύθυνος έργου LIFE-IP AdaptinGR για την ΠΔΕ.

Στην ΠΕ Αχαΐας, όπως είπε, έχει ενταχθεί το έργο διαχείρισης παράκτιας ζώνης στην παραλία Καλαμακίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καθώς καταγράφεται διάβρωση με 1000 μέτρα ακτής, τονίζοντας πως θα πρέπει να επεκταθεί η δράση για την θωράκιση της ακτογραμμής.

Στην ΠΕ Αιτωλ/νίας έχει ενταχθεί η μελέτη οριοθέτησης το ποταμού Ινάχου ενώ στην ΠΕ Ηλείας σχέδιο αντιπυρικής προστασίας στον Δήμος Ηλιδας.

Κλείνοντας, η Γεωργία Παναγοπούλου, Χημικός MSc, Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΟΦΥΠΕΚΑ στο έργο LIFE-IP AdaptInGR παρουσίασε τον Εθνικό Πληροφοριακό Κόμβο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην Ελλάδα.