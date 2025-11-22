Ξεκίνησαν οι εργασίες του πολυσυνεδρίου στο ξενοδοχείο «Μy Way» της Πάτρας

Η αλληλεπίδραση του ανθρώπινου δυναμικού, του δημογραφικού και της ανθεκτικότητας στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και στη διασφάλιση ευημερίας, σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελεί το θέμα του 28ου Forum Ανάπτυξης, το οποίο φιλοξενείται το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο «My Way».

Οι εργασίες του πολυσυνεδρίου ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου με την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης, κ. Χρύσανθο, ο οποίος, εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομο, συνεχάρη τους διοργανωτές και επεσήμανε τη σπουδαιότητα του Forum για την ανάδειξη γόνιμων συνεργασιών, καινοτόμων ιδεών και νέων ευκαιριών που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο σύντομο καλωσόρισμά του, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, εκδότης της εφημερίδας «Σύμβουλος Επιχειρήσεων», Παναγιώτης Γιαλένιος, ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν τον σημαντικό αυτό θεσμό για τη Δυτική Ελλάδα και επεσήμανε πως η διαχρονικότητα του πολυσυνεδρίου αναδεικνύει ότι παραμένει επίκαιρο και χρήσιμο για την κοινωνία. Όσον αφορά στο φετινό θέμα του Forum, ο κ. Γιαλένιος τόνισε πως εστιάζει σε τέσσερις έννοιες-κλειδιά: στην κοινωνία, με το ερώτημα «τι ανάπτυξη θέλει;», στην έλλειψη τεχνικών επαγγελμάτων και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στο δημογραφικό, καθώς και στην ανθεκτικότητα όχι μόνο απέναντι στις φυσικές καταστροφές, αλλά και στις ψηφιακές κρίσεις. Μάλιστα, ανακοίνωσε μία σημαντική καινοτομία στη διοργάνωση, που αφορά στη συμμετοχή του κοινού στις συνεδρίες, τόσο στις δια ζώσης εκδηλώσεις όσο και κατά τη διαδικτυακή μετάδοσή τους.

Χαιρετισμούς στην τελετή των εγκαινίων απηύθυναν ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, οι βουλευτές Αχαΐας Α. Παναγιωτόπουλος και Σπ. Τσιρώνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, και ο Πρύτανης του ΕΑΠ, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης. Όλοι ευχήθηκαν καλά αποτελέσματα στις εργασίες του πολυσυνεδρίου, το οποίο φέτος φιλοξενεί περισσότερους από 120 ομιλητές σε 22 συνεδρίες. Όπως επισημάνθηκε, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων αποτελούν προϋπόθεση για μια ανθεκτική κοινωνία και οικονομία.

Ποιοι Παρέστησαν

Μεταξύ άλλων, στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν οι πολιτευτές Αγ. Τσιγκρής και Ολ. Λόη, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Σκιαδαρέσης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, Βαγγέλης Καραχάλιος, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, Δημήτρης Νικολακόπουλος, ο διευθυντής του ΣΕΒ Π&ΔΕ, Νίκος Κοτσώνης, ο πρόεδρος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, Ανδρέας Δημόπουλος, ο πρόεδρος της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μοίραλης, το μέλος της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Αχαΐας και υπεύθυνος στήριξης επιχειρήσεων, Γιάννης Χριστόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Κολλιόπουλος, καθώς και πρόεδροι επιστημονικών και ερευνητικών ινστιτούτων, εκπρόσωποι παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και πλήθος κόσμου.