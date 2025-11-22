Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου με τον Ιταλό Πρέσβη Paolo Cuculi ενόψει της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

Συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου με τον Ιταλ...

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου συναντήθηκε με τον Ιταλό Πρέσβη στην Αθήνα, Paolo Cuculi, ενόψει της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία.

Ως Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρέσβη για την αποστολή και το έργο του Κέντρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις παγκόσμιες προσπάθειες αναβίωσης της αρχαίας παράδοσης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Τόνισε ότι, σε μια εποχή κατακερματισμού και ανακατατάξεων, η ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβουλιών για ειρήνη, συμφιλίωση και αρμονική συνύπαρξη είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Ειδήσεις Τώρα

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μεγάλη καταστροφή με πλημμύρες και κατολισθήσεις- Αποκλεισμένα χωριά

Πύργος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για απόπειρα βιασμού

Υπόθεση Αμαλίας Νικολοπούλου: Η σορός της βρέθηκε σε σπηλιά στη Ρευματιά Μελιγαλά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γιώργος Παπανδρέου Ολυμπιακή Φλόγα Αρχαία Ολυμπία

Ειδήσεις