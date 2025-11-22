Συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου με τον Ιταλό Πρέσβη Paolo Cuculi ενόψει της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου συναντήθηκε με τον Ιταλό Πρέσβη στην Αθήνα, Paolo Cuculi, ενόψει της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία.

Ως Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρέσβη για την αποστολή και το έργο του Κέντρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις παγκόσμιες προσπάθειες αναβίωσης της αρχαίας παράδοσης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Τόνισε ότι, σε μια εποχή κατακερματισμού και ανακατατάξεων, η ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβουλιών για ειρήνη, συμφιλίωση και αρμονική συνύπαρξη είναι πιο επιτακτική από ποτέ.