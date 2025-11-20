Πάτρα: Έκθεση ζωγραφικής της Αναστασίας Ντόντη

Ώρες λειτουργίας: 11 – 2 το πρωί και 6 - 9 το απόγευμα.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το φιλότεχνο κοινό.

Εγκαίνια την Παρασκευή 28 του μηνός, στις 8 το απόγευμα όπου θα ακουστούν ποιήματα της Καλλιόπης Μπαγουλή από την ποιητική της συλλογή ‘Εσανθήματα’ και μουσικά κομμάτια από την κιθάρα της Κωνσταντίνας Νικολακοπούλου.

Η έκθεση ζωγραφικής της Αναστασίας Ντόντη στο νεοκλασσικό κτίριο της οδού Τζούρτζ 2Α, στην Πάτρα με τίτλο ‘Σωματοπία’ θα έχει διάρκεια από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Η ιδέα αφορά την σχέση του φυσικού τοπίου με το ανθρώπινο σώμα, εξηγεί η εικαστικός Αναστασία Ντόντη.

Η αλληλεπίδραση της απεικόνισης αυτών των δύο και οι άπειρες δυνατότητες.

Πως στην εικόνα ενός τοπίου εμπεριέχεται η ανθρώπινη φιγούρα και πως μεταμορφώνεται το τοπίο σε σώμα και το σώμα σε τοπίο.

Πόσο επηρεάζεται το σώμα από το περιβάλλον και πόσο ο άνθρωπος σαν φυσικό σώμα επηρεάζει το περιβάλλον του.

Στην διαδικασία της ζωγραφικής πράξης, πρώτα δημιουργήθηκαν τα τοπία, και σε δεύτερη παρατήρηση τα ανθρώπινα σώματα, τα οποία ήταν εκεί και περίμεναν να αναδειχτούν.

Το αποτέλεσμα είναι μία οπτική εμπειρία που μπορεί να οδηγήσει και σε σκέψεις, εκτός από μια – πιθανή- σύνδεση με το συναίσθημα, από την γλώσσα των σωμάτων και των χρωμάτων.

Η όψη [μας], δεν είναι η μόνη πραγματικότητα που έχουμε.