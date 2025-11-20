Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σοκ από το βίντεο άγριου ξυλοδαρμού κοπέλας από τέσσερα κορίτσια

Σοκ από το βίντεο άγριου ξυλοδαρμού κοπέ...

Την κλωτσούν ακόμα και στο κεφάλι

Τον προβληματισμό που προκαλούν τα κρούσματα βίας από ανηλίκους επιτείνει το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το STAR.

Στο βίντεο φαίνονται τέσσερα νέα κορίτσια να ξυλοκοπούν άγρια μια άλλη κοπέλα, την οποία κάποια στιγμή σηκώνουν στον αέρα πριν να την πετάξουν ξανά στο έδαφος.

Ακόμα, δε, και όταν το θύμα του ξυλοδαρμού φαίνεται να μην αντιδρά, μια από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με αγριότητα ακόμα και στο κεφάλι με κάποια άλλη από τις συμμετέχουσες να λέει «όχι στο κεφάλι ρε, όχι στο κεφάλι».

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό, σε άλλο πλάνο ακούγεται η κοπέλα που κλώτσησε το θύμα στο κεφάλι να λέει «το ήθελες; εμένα να βρίσεις μωρή καρι@@@;»

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: 106 κακοποιημένα παιδιά σε Καραμανδάνειο και Ρίο από την αρχή του έτους

Πάτρα: Τραυματισμός δικυκλιστή σε σύγκρουση ΙΧ με μηχανάκι

Πάτρα: Στον Εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νεανική Παραβατικότητα

Ειδήσεις