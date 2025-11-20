Back to Top
Πάτρα: Τραυματισμός δικυκλιστή σε σύγκρουση ΙΧ με μηχανάκι

Το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση Γ. Παπανδρέου και Φαναρίου

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Φαναρίου στην Πάτρα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο για τη μεταφορά του τραυματία, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα.
Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

