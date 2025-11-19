Κινητοποίηση στην Πάτρα για ηλικιωμένο που κάλεσε σε βοήθεια μέσω βραχιολιού έκτακτης ανάγκης

Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια
Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα, όταν ηλικιωμένος ενεργοποίησε ειδικό βραχιολάκι έκτακτης ανάγκης, ζητώντας βοήθεια.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για να διαπιστώσουν την κατάσταση και να παράσχουν βοήθεια στον ηλικιωμένο, ο οποίος χρησιμοποίησε την ειδική εφαρμογή για να ειδοποιήσει τις αρχές.
