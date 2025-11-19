Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κινητοποίηση στην Πάτρα για ηλικιωμένο που κάλεσε σε βοήθεια μέσω βραχιολιού έκτακτης ανάγκης

Κινητοποίηση στην Πάτρα για ηλικιωμένο π...

Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα, όταν ηλικιωμένος ενεργοποίησε ειδικό βραχιολάκι έκτακτης ανάγκης, ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για να διαπιστώσουν την κατάσταση και να παράσχουν βοήθεια στον ηλικιωμένο, ο οποίος χρησιμοποίησε την ειδική εφαρμογή για να ειδοποιήσει τις αρχές.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Επεισόδιο σε κατάστημα της Αγ. Νικολάου- Υπάλληλος δέχτηκε επίθεση

Πάτρα: Μητέρα έσωσε την κόρη της που προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της

Πάτρα: Τέχνη και Αρχιτεκτονική- Μια σύμπραξη δημιουργών και ακαδημαϊκών- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις