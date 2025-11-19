Πάτρα: Τέχνη και Αρχιτεκτονική- Μια σύμπραξη δημιουργών και ακαδημαϊκών- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία», φιλοξενήθηκε στην Αγορά Αργύρη προσελκύοντας πλήθος πολιτών, επαγγελματιών και ανθρώπων του πολιτισμού.

Η δράση εντάσσεται στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος «Ένα Βιβλίο για τον Τόπο μου», το οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο βήμα τέσσερις σημαντικές μορφές της ελληνικής αρχιτεκτονικής

Εν ενεργεiα και νεότερη γενιά μοιράζονται το ίδιο τραπέζι

Το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσαν οι εισηγήσεις τεσσάρων από τους σημαντικότερους εν ζωή Έλληνες αρχιτέκτονες, μαζί με έναν εκπρόσωπο της νεότερης γενιάς.

Συγκεκριμένα μιλησαν οι:

* Δημήτρης Αντωνακάκης, Επίτιμος Διδάκτωρ ΑΠΘ, ΔΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών και Πολυτεχνείου Κρήτης

* Δημήτρης Φιλιππίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

* Μανόλης Κορρές, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

* Παναγιώτης Πάγκαλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Οι ομιλητές εξέτασαν τον ρόλο της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής ως “φορείς μνήμης” και κεντρικούς άξονες διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε τόπου.

Χαιρετισμό απηύθυναν: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος και η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση.

Το νόημα της φετινής θεματικής

Από τη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας στη σύγχρονη πόλη

Η εκδήλωση αποτέλεσε συνέχεια των περσινών βιωματικών εργαστηρίων στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία επικεντρώθηκαν στη μελέτη κτερισμάτων από πρωτογεωμετρικό νεκροταφείο.

Η φετινή θεματική εστίασε στο πώς η καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική δημιουργία μπορεί να ενσωματώνει τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά κάθε κοινωνίας, μεταφέροντας την τοπική μνήμη στο σήμερα.

Τοπικότητα, παράδοση και σύγχρονη δημιουργία

Στο πλαίσιο της ζωντανής συζήτησης, οι ομιλητές ανέλυσαν:

Πώς η τοπικότητα μετασχηματίζεται σε σύγχρονη καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική έκφραση

Με ποιους τρόπους διατηρείται η παράδοση

Ποιες αφηγηματικές πρακτικές είναι απαραίτητες για την καταγραφή της Τοπικής Ιστορίας

Πώς αρχιτεκτονικά έργα και αναστηλώσεις λειτουργούν ως σύγχρονες δημιουργίες μέσα σε βιβλία Τοπικής Ιστορίας

Τον ρόλο τους στη διαμόρφωση ενεργών, σκεπτόμενων πολιτών

Το κοινό συμμετέχει ενεργά, ενώ οι παρεμβάσεις και τα ερωτήματα αναδεικνύουν τη δυναμική σχέση μεταξύ παρελθόντος και σύγχρονης δημιουργίας.

Παράλληλη δράση: Έκθεση Βιβλίου Τοπικής Ιστορίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτούργησε έκθεση βιβλίου αφιερωμένη στην Τοπική Ιστορία, προβάλλοντας εκδόσεις που καταγράφουν, ερμηνεύουν και αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την κληρονομιά της Δυτικής Ελλάδας.

Ένα πολιτιστικό γεγονός που ενώνει παρελθόν και παρόν

Η σημερινή εκδήλωση αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία συνάντησης κορυφαίων δημιουργών, όπου η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική συναντούν τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα της πόλης. Η Πάτρα, για άλλη μια φορά, έγινε κέντρο πολιτισμού και ζωντανό εργαστήριο ιδεών.