Πάτρα: Μητέρα έσωσε την κόρη της που προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Μια 53χρονη γυναίκα, στην Πάτρα, εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο κρεβάτι της, μετά από κατανάλωση χαπιών, κάνοντας απόπειρα αυτοκτονίας.
Η μητέρα της ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελία Πατρών, η οποία διέταξε την ψυχιατρική εξέταση της 53χρονης, ενώ το συμβάν ερευνά το Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.
