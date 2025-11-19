Πάτρα: Επεισόδιο σε κατάστημα της Αγ. Νικολάου- Υπάλληλος δέχτηκε επίθεση

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης σε κατάστημα ρούχων γνωστής πολυεθνικής αλυσίδας στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, όταν τρεις γυναίκες Ρομά προκάλεσαν επεισόδιο μέσα στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση ξέφυγε όταν μία από τις τρεις επιτέθηκε και χτύπησε γυναίκα υπάλληλο του καταστήματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, για να αποκαταστήσει την τάξη και να διερευνήσει τις συνθήκες του επεισοδίου.