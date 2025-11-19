Πάτρα: Επεισόδιο σε κατάστημα της Αγ. Νικολάου- Υπάλληλος δέχτηκε επίθεση

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση της Αστυνομίας και αναστάτωση στον πεζόδρομο
Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης σε κατάστημα ρούχων γνωστής πολυεθνικής αλυσίδας στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, όταν τρεις γυναίκες Ρομά προκάλεσαν επεισόδιο μέσα στον χώρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση ξέφυγε όταν μία από τις τρεις επιτέθηκε και χτύπησε γυναίκα υπάλληλο του καταστήματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.
Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, για να αποκαταστήσει την τάξη και να διερευνήσει τις συνθήκες του επεισοδίου.
Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος για τον βιασμό της 12χρονης- Δικογραφία και για τους γονείς του
Πατρών- Πύργου: Εκτροπή και των δυο κατευθύνσεων κυκλοφορίας από τον Κόμβο ΒΙ.ΠΕ. έως την Κάτω Αχαΐα
Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr