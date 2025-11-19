Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Χθες Τετάρτη το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο.

«Του υποβλήθηκε υπόμνημα αναφορικά με τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό της Δυτικής Αχαΐας Αχαΐας καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας, στην οποία συμμετείχε η Ένωσή μας» αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση.