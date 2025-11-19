«Ελευθερία από τα δεσμά»: Ανοιχτή ημερίδα από τους Αλκοολικούς Ανώνυμους της Πάτρας

Με αφορμή τα 90 χρόνια λειτουργίας των Αλκοολικών Ανωνύμων παγκοσμίως, οι ΑΑ Πάτρας διοργανώνουν στις 6 Δεκεμβρίου ανοιχτή ημερίδα στην Αγορά Αργύρη, προσκαλώντας όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ ή έχουν οικείους που παλεύουν με τον εθισμό, να γνωρίσουν το πρόγραμμα που δίνει καθημερινά δύναμη, ελπίδα και διέξοδο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν: Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας "Ελευθερία από τα δεσμά" με τη συμμετοχή της Αλ-Ανων (Οικογενειακές Ομάδες) και Αλατην (Ανήλικα Παιδιά Αλκοολικών) σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν για τα 90 χρόνια λειτουργίας των Αλκοολικών Ανωνύμων παγκοσμίως. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 06/12/2025 και ώρες 09:00-14:00 στην Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12 στην Πάτρα.

Σας προσκαλούμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα που πήραμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, όπως επίσης να μοιραστούμε τη λύση που βρήκαμε για να ξεφύγουμε από τον ενεργό εθισμό.

Αν νομίζετε ότι έχετε πρόβλημα με το αλκοόλ ή αν κάποιος δικός σας άνθρωπος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, είσαστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε αυτή την ανοιχτή συγκέντρωση.

Μπορείτε επίσης απλά να μάθετε περισσότερα για τον αλκοολισμό.

Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι ιδρύθηκαν το 1935 από δύο αλκοολικούς οι οποίοι διαπίστωσαν ότι μοιραζόμενοι μεταξύ τους την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα τους μπόρεσαν να μείνουν καθαροί. Αυτή την εμπειρία την μετέφεραν και σε άλλους που έπασχαν από αλκοολισμό με αποτέλεσμα, σιγά σιγά να αναπτύσσονται οι πρώτες ομάδες ΑΑ, αρχικά στην Αμερική και σύντομα να αρχίσουν να επεκτείνονται και σε άλλες χώρες.

Σήμερα, υπολογίζεται ότι λειτουργούν 118.000 ομάδες σε 180 χώρες, στις οποίες αναρρώνουν περισσότεροι από 2.500.000 αλκοολικοί. Οι αριθμοί αυτοί συνεχώς αυξάνονται διότι πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στους ΑΑ ζητώντας βοήθεια.

Οι πρώτες ομάδες στην Ελλάδα ξεκίνησαν προς το τέλος της δεκαετίας του πενήντα. Λειτουργούσαν εντός των Αμερικάνικων Βάσεων, κυρίως για τους Αμερικανούς στρατιώτες. Για πληροφορίες 6908666515"