Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Ελευθερία από τα δεσμά»: Ανοιχτή ημερίδα από τους Αλκοολικούς Ανώνυμους της Πάτρας

«Ελευθερία από τα δεσμά»: Ανοιχτή ημερίδ...

Όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ ή έχουν οικείους που υποφέρουν, είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν την ανοιχτή συγκέντρωση

Με αφορμή τα 90 χρόνια λειτουργίας των Αλκοολικών Ανωνύμων παγκοσμίως, οι ΑΑ Πάτρας διοργανώνουν στις 6 Δεκεμβρίου ανοιχτή ημερίδα στην Αγορά Αργύρη, προσκαλώντας όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ ή έχουν οικείους που παλεύουν με τον εθισμό, να γνωρίσουν το πρόγραμμα που δίνει καθημερινά δύναμη, ελπίδα και διέξοδο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν:  Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας "Ελευθερία από τα δεσμά" με τη συμμετοχή της Αλ-Ανων (Οικογενειακές Ομάδες) και Αλατην (Ανήλικα Παιδιά Αλκοολικών) σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν για τα 90 χρόνια λειτουργίας των Αλκοολικών Ανωνύμων παγκοσμίως. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 06/12/2025 και ώρες 09:00-14:00 στην Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12 στην Πάτρα.

Σας προσκαλούμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα που πήραμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, όπως επίσης να μοιραστούμε τη λύση που βρήκαμε για να ξεφύγουμε από τον ενεργό εθισμό.

Αν νομίζετε ότι έχετε πρόβλημα με το αλκοόλ ή αν κάποιος δικός σας άνθρωπος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, είσαστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε αυτή την ανοιχτή συγκέντρωση.

Μπορείτε επίσης απλά να μάθετε περισσότερα για τον αλκοολισμό.

Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι ιδρύθηκαν το 1935 από δύο αλκοολικούς οι οποίοι διαπίστωσαν ότι μοιραζόμενοι μεταξύ τους την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα τους μπόρεσαν να μείνουν καθαροί. Αυτή την εμπειρία την μετέφεραν και σε άλλους που έπασχαν από αλκοολισμό με αποτέλεσμα, σιγά σιγά να αναπτύσσονται οι πρώτες ομάδες ΑΑ, αρχικά στην Αμερική και σύντομα να αρχίσουν να επεκτείνονται και σε άλλες χώρες.

Σήμερα, υπολογίζεται ότι λειτουργούν 118.000 ομάδες σε 180 χώρες, στις οποίες αναρρώνουν περισσότεροι από 2.500.000 αλκοολικοί. Οι αριθμοί αυτοί συνεχώς αυξάνονται διότι πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στους ΑΑ ζητώντας βοήθεια.

Οι πρώτες ομάδες στην Ελλάδα ξεκίνησαν προς το τέλος της δεκαετίας του πενήντα. Λειτουργούσαν εντός των Αμερικάνικων Βάσεων, κυρίως για τους Αμερικανούς στρατιώτες. Για πληροφορίες 6908666515"

Πάτρα: Συγκλονίζει ο 46χρονος Δημήτρης -...

Ειδήσεις Τώρα

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Πάτρα: Επεισόδιο σε κατάστημα της Αγ. Νικολάου- Υπάλληλος δέχτηκε επίθεση

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος για τον βιασμό της 12χρονης- Δικογραφία και για τους γονείς του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ανώνυμοι Αλκοολικοί Ημερίδα

Ειδήσεις