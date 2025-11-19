Μετά τον Χάρι Πότερ ο Τσίπρας, λένε οι εκδόσεις Gutenberg για τις προπαραγγελίες της «Ιθάκης»

Πέρα από κάθε προσδοκία του εκδοτικού οίκου Gutenberg φαίνεται ότι κινείται το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται ότι θα βγει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την επόμενη εβδομάδα, με το ενδιαφέρον της αγοράς να θυμίζει εποχές Χάρι Πότερ.

«Το τιράζ αλλάζει κάθε 2-3 μέρες. Σκεφτείτε μόνο ότι ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική που έχει λίγους αναγνώστες η περιοχή εκεί μας είπε ότι τέτοιες ουρές προπαραγγελίας είχαν να δουν από τον Χάρι Πότερ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Κωνσταντίνος Δαρδανός στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 3 Δεκέμβρη στο Παλλάς. Ωστόσο, ο κ. Δάρδανος σημείωσε ότι ακόμη δεν ξέρει ποιοι θα το παρουσιάσουν.

«Είναι ένα βιβλίο εθιστικό»

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του βιβλίου, ο εκδότης ανέφερε ότι ήταν κάτι που έπρεπε να πει ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ για τον εκδοτικό οίκο, ήταν μία πρόκληση. «Μιλάμε για την κρισιμότερη στιγμή στην νεοελληνική ιστορία μετά την δικτατορία που ζήσαμε εξάμηνο θρίλερ. Έχουνε μιλήσει οι πάντες και θα ήταν τεράστιο κενό και για εμάς που το ζήσαμε αλλά και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Άργησε ίσως να το κάνει…», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δαρδανός χαρακτηρίζει «εθιστικό» το βιβλίο, λέγοντας ότι «ειδικά τα γεγονότα του ’15 σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ. Αυτός είναι και ένας λόγος ίσως που καθυστέρησε τόσο γιατί αν το έγραφε το ’19 που πήγε στην αντιπολίτευση, τα πάθη ήταν ακόμα πάρα πολύ “ζεστά”. Ίσως τώρα αυτή η απόσταση των 10 ετών να είναι και πιο ψύχραιμη».