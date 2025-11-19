Έλενα Κρεμλίδου: Αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού για το revenge porn- Το ποσό θα δοθεί σε σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες

Πριν από λίγες ημέρες, η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε αντιμέτωπη στο δικαστήριο -η δίκη έγινε στην Πάτρα- με τον αστυνομικό που διέρρευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές της.

Ο συγκεκριμένος άνδρας καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και καλείται να πληρώσει επίσης 5.000 ευρώ πρόστιμο, χωρίς ελαφρυντικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, η γνωστή Instagrammer και πρώην παίκτρια του Survivor, μέσω του δικηγόρου της, κατέθεσε αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού για ηθική βλάβη.

Το ποσό αυτό, η Έλενα Κρεμλίδου θα το δώσει σε ένα σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες.