Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Οι φωτογραφίες μου δε θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο»

«Ένιωθα λύπη γι’ αυτό τον άνθρωπο, γιατί έχει μία οικογένεια», είπε για τον άνθρωπο που την εκβίαζε

Μία συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε η Έλενα Κρεμλίδου και μίλησε για την υπόθεση του revenge porn για την οποία δικαιώθηκε πρόσφατα από το δικαστήριο. Η youtuber ήταν καλεσμένη στην εκπομπή « The2nightshow» και είπε τα πάντα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την περιπέτεια που βίωσε, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες για ανάλογες υποθέσεις revenge porn. Μερικές ημέρες μετά την καταδίκη του 36χρονου αστυνομικού, η Έλενα Κρεμλίδου άνοιξε δημοσίως την καρδιά της. «Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn μου από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να πάει μια νεαρή κοπέλα να το αντιμετωπίσει;», εξομολογήθηκε η Έλενα Κρεμλίδου.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de0i27hur6nt" ></iframe> </div>

«Τώρα συνειδητοποιώ τι έχει συμβεί, όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω έχω χάσει τη δίκη. Από το 2018 παλεύω σε διαφορετικά δικαστήρια. Ήταν κάποιος άλλος που την ανέβασε. Όλα ξεκίνησαν με μία απειλή “αν δε μου στείλεις καινούργια φωτογραφία, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω”. Κι όντως από την επόμενη μέρα άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες», δήλωσε για την αρχή του εφιάλτη της.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de0i2dsle3o1" ></iframe> </div>

«Αν δεν ήξερα τις επιλογές μου και είχα υποκύψει στον εκβιασμό αυτό μπορεί να συνεχιζόταν μέχρι σήμερα. Εγώ πήγα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δεν μου ζήτησαν ποτέ “συγγνώμη”. Οι φωτογραφίες που διακίνησαν χωρίς τη συγκατάθεσή μου δε θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο. Ό,τι ανεβαίνει μένει για πάντα», δήλωσε ακόμα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de0i1wc0l8yx" ></iframe> </div>

«Ένιωθα λύπη γι’ αυτό τον άνθρωπο, γιατί έχει μία οικογένεια. Ένα κομμάτι ένιωθε εμπιστοσύνη στο ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα για τις γυναίκες. Μου στέλνουν μηνύματα πολλά παιδία, ακόμα και 14 ετών, που είναι φοβισμένα, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν γιατί ντρέπονται τους γονείς τους. Μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά, γιατί υπάρχει ντροπή για το σεξ και για το θέμα που συνήθως είναι γυναίκα».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de0i2nvmmrs1" ></iframe> </div>