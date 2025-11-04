Ο Απόστολος Γκλέτσος ξέσπασε on air και αποχώρησε από πλατό εκπομπής: «Θα μου πει κοπέλα ότι την παρενόχλησε κάποιος και δε θα τον δείρω;»

Πανικός επικράτησε στο πλατό της νέας εκπομπής «Real View» το βράδυ της Τρίτης (04.11.2025) όπου ήταν καλεσμένος ο ηθοποιός, Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος αποχώρησε έξαλλος από το πλατό.

Τον Απόστολο Γκλέτσο υποδέχτηκαν οι παρουσιάστριες της εκπομπής του Open, Σοφία Μουτίδου, Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη. Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε στο ευαίσθητο θέμα της κακοποίησης στον καλλιτεχνικό χώρο, για το οποίο… ξέσπασε.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης on air, ρωτήθηκε αν είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης.

Η απάντησή του ήταν άμεση και δραματική, τονίζοντας την προσωπική του αντίδραση: «Θα είχε έρθει κοπέλα να μου πει ότι κάποιος την παρενόχλησε και δεν θα πήγαινα να τον δείρω, πριν τον καταγγείλω;», είπε.

Η ένταση στη συνέχεια κλιμακώθηκε απότομα όταν η παρουσιάστρια και ηθοποιός, Σοφία Μουτίδου, έριξε μία βαριά ατάκα στον Απόστολο Γκλέτσο, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του και πάλι.

Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος ζήτησε επιτακτικά παραδείγματα και διευκρινίσεις, ρωτώντας τη Σοφία Μουτίδου πού είπε ψέματα.

Όταν η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να φέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ή να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό της, ο Απόστολος Γκλέτσος αντέδρασε και αποχώρησε από το πλατό.

Ο Αποστόλης Γκλέτσος έφυγε αμέσως, βγάζοντας το μικρόφωνο, αφήνοντας άναυδες τις παρουσιάστριες της εκπομπής. Η αιφνίδια έξοδός του από το πλατό έφερε σε δύσκολη θέση τις παρουσιάστριες οι οποίες έκλεισαν άδοξα τη συζήτησή τους.