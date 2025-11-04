Στην Ελλάδα η Κέιτ Μπλάνσετ: Εικόνες από την άφιξή της στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η ηθοποιός θα βρεθεί στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»

Η Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick» στη Μεσσηνία. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφτασε το «Ελ. Βενιζέλος» με χαμηλό προφίλ και διακριτικό ντύσιμο, φορώντας μία μαύρη φόρμα, ένα λευκό top και μαύρο δερμάτινο τζάκετ, ενώ κάλυπτε τα μάτια της με μαύρα γυαλιά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">cate blanchett has arrived in greece for the filming of sweetsick! <a href="https://t.co/M7OEwgAbzi">pic.twitter.com/M7OEwgAbzi</a></p>— juju ‎‎‎‎‎kenobi (@vaderfilm) <a href="https://twitter.com/vaderfilm/status/1985682629631332402?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα βρεθεί στην Καρδαμύλη για τις ανάγκες της νέας ταινίας με τίτλο “Sweetsick”, μια δημιουργία της εταιρείας Heretic, σε σενάριο της Alice Birch που έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση για τις κινηματογραφικές της συνεργασίες. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν από 4 έως 9 Νοεμβρίου, με σκηνές σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου- Τραχήλας, όπου έχουν προβλεφθεί ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Εντυπωσιακές θα είναι και οι θαλάσσιες λήψεις, με τρία σκάφη να συμμετέχουν στη δράση, ενώ το επιβλητικό τοπίο της Μάνης θα «ντύσει» το φινάλε της ταινίας- μια σκηνή κάθαρσης και επιστροφής στις ρίζες.