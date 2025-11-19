Πάτρα: Προβάλλεται το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ “A State Of Passion” στο Λιθογραφείον

Ο “Γυμνός Οφθαλμός” του Νίκου Καββαδία προβάλλει την ταινία με τίτλο “A State Of Passion-Μια Κατάσταση Πάθους” των Carol Mansour και Muna Khalidi απόψε Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30 και στις 22:30 στο Θέατρο Λιθογραφείον στην οδό Μαιζώνος 172β πλησίον της Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Καββαδίας, πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ντοκυμαντέρ με το οποίο & ολοκληρώνεται το γυμνοφθαλμίτικο αφιέρωμα του Νοεμβρίου με τίτλο “ΑΝΘΡΩΠΟΣ πρώτα, μετά γιατρός”.

"Από τον υπέροχο οδοντίατρο Ζυλιέν Γκριβέλ των “Σμιλεμένων Ψυχών” περνάμε στον συγκλονιστικό Βρεττανο-Παλαιστίνιο επανορθωτικό χειρουργό Ghassan Abu Sittah.

Δυστυχώς η Ιατρική κοινότητα της πόλης, παρ΄ όχι είχε ενημερωθεί με μέηλ, γύρισε την πλάτη της στις “Σμιλεμένες Ψυχές”.

Πολύ φοβούμαι, ότι το ίδιο θα γίνει και με το “A Taste Of Passion”. Φυσικά και δεν εξεπλάγην. Ούτε παραπονιέμαι.

Απλά το καταγράφω σαν ένα ακόμα σημάδι μιάς πραγματικότητας, ολοένα και πιό βάρβαρης, ολοένα και πιό απάνθρωπης.

Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Dounias και, προσωπικά, την Μαρία Μέντζου, όπως και το Athens Palestine Film Festival. Όπως κι εκείνους τους φίλους, που σαν χορηγοί στηρίζουν το γυμνοφθαλμίτικο Ταξίδι, καθώς και τους Πιστούς, σιν-Ενόχους και σιν-Ονειροπόλους, που πεισματικά εξακολουθούν να σιν-Ταξιδεύουν. Η ποσότητα μπορεί να σε κάνει πλούσιο στην τσέπη, η ποιότητα, όμως, πάντα ήταν εκείνη, που ξεχώριζε τον τουρίστα από τον Ταξιδευτή και σε βοηθούσε να μην χάσεις την Ανθρωπιά σου".

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Θέατρο Λιθογραφείον – Μαιζώνος 172Β – Πάτρα, τηλ.: 2610 32 8394.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 – 20.30 + 22.30.

Τιμή εισιτηρίου: γενική είσοδος 5 ευρώ / φοιτητικά, Α.Μ.ΕΑ, άνεργοι και 65+: 4 ευρώ

– στην είσοδο του Θεάτρου θα υπάρχει κουτί για εθελοντική στήριξη του σημαντικού έργου της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Dounias (Ντουνιάς).

– σελίδα προβολής στο facebook: https://www.facebook.com/events/846666398318197

– η αφίσα της προβολής είναι μιά επέμβαση του Θοδωρή Λιβαθηνού στην αφίσα της ταινίας.

– η ταινία θα προβληθεί και με Ελληνικούς και με Αγγλικούς υποτίτλους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

TASTE OF PASSION – CAROL MANSOUR & MUNA KHALIDI / ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΥΣ – ΚΑΡΟΛ ΜΑΝΣΟΥΡ & ΜΟΥΝΑ ΚΑΛΙΝΤΙ)

(Παλαιστίνη-Λίβανος, ντοκυμαντέρ, έγχρωμο, Αραβικά, Αγγλικά, 2024, διάρκεια 90 λεπτά)

ΣΥΝΟΨΗ

Ένα ντοκυμαντέρ μεγάλου μήκους των Carol Mansour και Muna Khalidi.

Μετά από 43 ημέρες φρίκης, δουλεύοντας ασταμάτητα και υπό συνεχείς βομβαρδισμούς στα επείγοντα των Νοσοκομείων Al-Shifa και Al-Ahli, ο Βρετανο-Παλαιστίνιος επανορθωτικός χειρουργός, Ghassan Abu Sittah, επιστρέφει από την Γάζα και μαθαίνει, ότι έχει γίνει το πρόσωπο της Παλαιστινιακής Αντίστασης.

Κι ενώ πλέον αντιμετωπίζεται σαν ήρωας όπου κι αν πηγαίνει, εκείνος δεν σταματά να ζητά Δικαιοσύνη για την συνεχιζόμενη Γενοκτονία και τις ανείπωτες θηριωδίες, που είδε με τα μάτιά του. Την στιγμή, που πλάνα ειδήσεων, δείχνουν τον γιατρό Ghassan Abu Sittah χλωμό και σοκαρισμένο, αυτός καταγγέλλει τις ατελείωτες φρικαλεότητες – κομματιασμένα σώματα και ακρωτηριασμούς χωρίς αναισθητικά, ορφανά παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς και την σκόπιμη στοχοποίηση γιατρών και νοσοκομειακών δομών. Αυτός ήταν ο έκτος και πιο φρικτός “πόλεμος” του Ghassan στη Γάζα.

Αλήθεια, γιατί το κάνει;

Πού βρίσκει την δύναμη και επιστρέφει στην Γάζα ξανά και ξανά;

Πώς αυτές οι επιστροφές επηρεάζουν την οικογένειά του;

Πώς οι κοντινοί συγγενείς του επεξεργάζονται τα ρίσκα που αναλαμβάνει;

Η απάντηση βρίσκεται στο κοινό τους πάθος και την σχέση, που τους συνδέει με την Παλαιστίνη.

Η Παλαιστίνη γιά τον γιατρό και την οικογένειά του δεν είναι απλά μιά (μαρτυρική) χώρα. Είναι ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΥΣ.

Κι αυτό το Πάθος εξαφανίζει κάθε κίνδυνο, μικρό και μεγάλο.

Οι κινηματογραφίστριες Carol Mansour και Muna Khalidi, στενές φίλες του Ghassan Abu Sittah, μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Περίμεναν με αγωνία τον Ghassan να βγει από την Γάζα, μετά από ένα μακρύ και τρομακτικό ταξίδι μέσα στη νύχτα, για να τον συναντήσουν στο Αμάν. Αποφασισμένες να απαθανατίσουν τα συναισθήματά αφιλτράριστα, άρχισαν να τον κινηματογραφούν από την στιγμή, που έφτασε στην εξώπορτα του σπιτιού τους. Ακολουθώντας τον στη Βηρυτό, το Αμάν, το Λονδίνο, το Κουβέιτ και το Ντουμπάι, εξερευνούν την κοινή τους Κατάσταση Πάθους (State of Passion) γιά την Παλαιστίνη…