Πάτρα: Πότε θα παραδοθεί η οδός Αγίου Κωνσταντίνου όπου γίνονται εργασίες για το αντλιοστάσιο - ΦΩΤΟ

Η ταλαιπωρία λόγω των έργων για το αντλιοστάσιο στην περιοχή της Αγυιάς συνεχίζεται και εν μέσω χειμώνα οι λάσπες -εκτός των άλλων- κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή των μόνιμων κατοίκων.

Η ενημέρωση που έγινε από την πρώτη στιγμή ήταν πως το έργο των εκσκαφών και του περάσματος κεντρικών αγωγών με διασύνδεση στο αντλιοστάσιο στο ύψος της Ηρώων Πολυτεχνείου, θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες.

Το thebest μίλησε με τον εργολάβο και η διαβεβαίωση που λάβαμε είναι πως το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε περίπου 3 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως η οδός Αγίου Κωνσταντίνου, όπως επίσης η οδός Αώου και άλλοι δρόμοι που έχουν σκαφτεί, θα παραδοθούν ασφαλτοστρωμένοι πριν τα Χριστούγεννα.

Οταν ολοκληρωθούν οι εργασίες των σωληνώσεων του κόμβου, αναμένεται να ξεκινήσει η διασύνδεση των επιμέρους κατοικιών με επιβάρυνση των ιδιωτών για τα αστικά λύματα που τους αφορούν.