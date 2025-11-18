Φωκίων Ζαΐμης: Έθεσε στον Υπουργό Υποδομών το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων κατά μήκος της Πατρών – Πύργου – «Δέσμευση πως θα προχωρήσουν άμεσα»

Την ευκαιρία να θέσει στον Υπουργό Υποδομών κ. Χρίστο Δήμα το θέμα των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζεται να γίνουν κατά μήκος της νέας εθνικής οδού Πατρών - Πύργου από τους αναδόχους του έργου, είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης, κατά την επίσκεψη του κ. Δήμα στο τμήμα που ολοκληρώνει τον νέο αυτοκινητόδρομο, αναφέρει η ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη.

Και συνεχίζει:

Ο κ. Ζαΐμης ανέφερε στον κ. Δήμα πως υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις και ζήτησε από τον Υπουργό να υπάρξει συνεργασία με την Ολυμπία Οδό ώστε να γίνουν αυτές χωρίς καθυστερήσεις.

«Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων που είναι στην αρμοδιότητα της Κοινοπραξίας που ολοκληρώνει το έργο. Μάλιστα έχουν ήδη επισημανθεί τα σημεία όπου θα χρειαστεί να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι προτεραιότητα ήταν να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο της Πατρών – Πύργου ώστε η περιοχή μετά από χρόνια να αποκτήσει έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Θα παρακολουθούμε ωστόσο και την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών αυτών έργων από την εταιρεία που διαχειρίζεται τον Αυτοκινητόδρομο, ώστε αυτός να λειτουργεί ολοκληρωμένα και να μην έχουμε προβλήματα τους επόμενους μήνες» δήλωσε σχετικά ο κ. Ζαΐμης.