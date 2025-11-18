"Απόψεις ρατσισμού και σκοταδισμού"- "Όλη η πόλη έχει τοπόσημα"- Τι είπε ο Πελετίδης για Φωτήλα

Απόψεις ρατσισμού και σκοταδισμού καταλόγισε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου,στο Δημαρχείο, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι " η συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για το πολιτιστικό μνημείο που αποτελούν τα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, όπως δεν ενδιαφέρεται καθόλου και για το Δημοτικό Θέατρο. Όπως δεν ενδιαφέρεται για το οτιδήποτε θεωρεί αστικό. Εμάς μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η ιστορία μας, εμείς γεννηθήκαμε εδώ, σε αντίθεση με τον δήμαρχό μας, και θα πεθάνουμε εδώ και θα μας θάψουν εδώ, για τον δήμαρχο δεν ξέρω.

Ακολούθησε ανταλλαγή ανακοίνωσεων και σήμερα ερωτηθείς ο Δήμαρχος τόνισε:

Ένας ο οποίος λέει ότι εκπροσωπεί τον πολιτισμό, να ξεχωρίζει τους Πατρινούς, οι οποίοι γεννήθηκαν ή ήρθαν, για παράδειγμα 7.500 ήρθαν από τη Μικρά Ασία και εγκατστάθηκαν, ή από τα Ιόνια Νησία, αυτές είναι αντιλήψεις σκοταδιστικές".

Και πρόσθεσε για τα τοπόσημα και τα μνημεία: "Βρισκόμαστε σε ένα τοπόσημο και σε ένα μνημείο. Αυτό εδώ για χρόνια, αυτοί οι οποίοι λενε ότι εκπροσωπούν τον πολιτισμό, το είχαν στην καταστροφή".

Ανέφερε επίσης ότι η πόλη όλη είναι με τοπόσημα και με εικόνες πολιτισμού"