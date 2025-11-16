Πάτρα: Τι απαντά ο Δήμος στον Ιάσονα Φωτήλα- «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του»

Χθε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας εξαπέλυσε πυρά κατά του δημάρχου Κώστα Πελετίδη δηλώνοντας "Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για το πολιτιστικό μνημείο που αποτελούν τα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, όπως δεν ενδιαφέρεται καθόλου και για το Δημοτικό Θέατρο. Εμάς μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η ιστορία μας, εμείς γεννηθήκαμε εδώ, σε αντίθεση με τον δήμαρχό μας, και θα πεθάνουμε εδώ και θα μας θάψουν εδώ, για τον δήμαρχο δεν ξέρω".

Η Δημοτική Αρχή Πατρών απαντά στις δηλώσεις του υφυπουργού Πολιτισμού κ. Φωτήλα, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα ανάπλασης της πλατείας Γεωργίου και η συντήρηση των σιντριβανιών προχωρούν κανονικά, ενώ επιρρίπτει ευθύνες στο Υπουργείο για την καθυστέρηση στο Θέατρο Απόλλων .

Αναλυτικά το σσχόλιο της Δημοτικής Αρχής για τις δηλώσεις του κ. Φωτήλα

Το έργο ανάπλασης της πλατείας Γεωργίου, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης, η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο και οι εργασίες, που θα ξεκινήσουν μετά το Καρναβάλι, περιλαμβάνουν και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των σιντριβανιών. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει συντηρήσει και τα δύο σιντριβάνια.

Για το Θέατρο Απόλλων η πόλη μας περιμένει την έναρξη εργασιών αποκατάστασης από το Υπουργείο, όπως έχει δεσμευτεί από την προγραμματική που έχουμε συνάψει. Εάν έχουν κάποια δυσκολία είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν αυτό ζητηθεί.

Το ενδιαφέρον του Υφυπουργού Πολιτισμού για την Πάτρα, μέσω του Υπουργείου του, όμως δεν αποδεικνύεται, αφού απορρίφθηκε το αίτημά μας για ενίσχυση του καρναβαλιού μέσω προγραμματικής.

Όσο για τους μεταθανάτιους προβληματισμούς του Υφυπουργού… Είναι ανάξιοι σχολιασμού.