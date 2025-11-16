Σαβάλια Ηλείας: Απείλησε υπάλληλο με κατσαβίδι και απέσπασε 70 ευρώ

Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Άμεση ταυτοποίηση και σύλληψη από την Αστυνομία

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στα Σαβάλια Ηλείας ένας άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου 2025, ο δράστης εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μαραθιά Ηλείας, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μπλούζα και πετσέτα. Απειλώντας υπάλληλο με κατσαβίδι, αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το ποσό των 70 ευρώ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση του δράστη και στη σύλληψή του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας για τα περαιτέρω.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ληστεία Ηλεία

