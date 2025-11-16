Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ο Πάνος Γεωργούλης (Πανούλης, ο πονεμένος)

Η Ηλεία αποχαιρετά έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο και καλλιτέχνη.

Ο Πάνος Γεωργούλης, ο γνωστός «Πανούλης ο πονεμένος» για τους φίλους και το κοινό του, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου, σε ηλικία 74 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη όσους τον γνώρισαν, ή έστω μια φορά τον άκουσαν να ερμηνεύει με εκείνη τη χαρακτηριστική, τρυφερή αλλά βαθιά πονεμένη φωνή του.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στον Πύργο, ο Γεωργούλης έδειξε από μικρός την αγάπη του για το τραγούδι. Πρωτογραγούδησε σε καταστήματα του Βόλου, κι έπειτα στην Αθήνα.

Παρότι η είσοδός του στη δισκογραφία δεν είχε την πορεία που θα ταίριαζε στο ταλέντο και στη φωνητική του στόφα, ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να υπηρετεί το λαϊκό τραγούδι με συνέπεια.

Επιστρέφοντας μόνιμα στον Πύργο, κατέκτησε τη δική του θέση στη νυχτερινή ζωή της περιοχής. Για δεκαετίες, αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς στα κέντρα διασκέδασης της Ηλείας, όχι μόνο χάρη στη φωνή και στο ερμηνευτικό του εύρος, αλλά και λόγω του ήθους και της ποιότητας του χαρακτήρα του. Παράλληλα, ήταν λάτρης του ποδοσφαίρου και πιστός υποστηρικτής του Πανηλειακού.