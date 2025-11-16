Καιρός: «Προσοχή, έρχονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη σε Ιόνιο και Ήπειρο»

«Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης - Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά (Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο)», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Ο καιρός μπορεί τις τελευταίες ημέρες να είναι ανοιξιάτικος, ωστόσο στα μέσα της εβδομάδας κάποιες περιοχές θα δοκιμαστούν από ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα δουν αλλαγή στον καιρό και θα πληγούν από τις βροχοπτώσεις είναι τα βορειοδυτικά της χώρας, και ειδικά το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος. Σύμφωνα μάλιστα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και θα φέρουν μεγάλα ύψη βροχής την Τρίτη (18.11.2025) και την Τετάρτη (19.11.2025). Στην ανάρτησή του αναφέρει: «H προσοχή μας στραμμένη στα ΒΔ Mπορεί -όπως γράψαμε και χθες- να μη “χειμωνιάζει” τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρευμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ηπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής».

