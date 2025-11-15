Βορίζια: Τα ερωτήματα που απασχολούν τις Αρχές - Οι διαφορετικές εκδοχές των δύο οικογενειών

Ενώπιον της ανακρίτριας θα οδηγηθεί τη Δευτέρα ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού 39χρονου, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, σε σπίτι , που στάθηκε η αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Η κάθε οικογένεια έχει τη δική της εκδοχή αναφορικά με το ποιος ευθύνεται για το μακελειό, φαίνεται όμως ότι η βεντέτα δεν τελειώνει εδώ.

Η αστυνομία εντείνει τις προσπάθειες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι πιέζουν και τις δύο πλευρές να παραδώσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό των Βοριζίων.

Σε δύο ρόλους επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Στον κατασκευαστή της βόμβας που πυροδότησε το μακελειό στα Βορίζια, αλλά και στον φυσικό αυτουργό, τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή. Όπως εκτιμούν τα στελέχη της ασφάλειας, ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου δεν θα μπορούσε να τα έχει κάνει όλα μόνος του.

Μαρτυρίες και καταθέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ απαντήσεις εκτιμάται οτι θα δώσουν τα κινητά που κατάσχεσε η αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού.

«Ο γιος μου δεν οπλοφορούσε, αναφέρει σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, ο πατέρας του 39χρονου, που έπεσε νεκρός».

Υποστηρίζει ότι «ο γιος μου μπήκε στο χωριό, δεν ήθελε ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Ήθελε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα ήταν ότι δεν είχε μαζί τα δυο κοπέλια του. Του είχαν στήσει ενέδρα και “παίζανε” από γύρω γύρω. Βγαίνουν και λένε ότι ανταποδώσαμε πυροβολισμούς, αυτά είναι όλα ψέματα. Ο 39χρονο κρατούσε όπλο; Όχι. Εγώ όταν πήγα και βγάλαμε τον γιο μου, όπλο δεν είδαμε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον αδελφό της 56χρονης (του δεύτερου θύματος), ήταν μέλη της οικογένειας Κ. που άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ την ημέρα του φονικού.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει να λήξει αυτή η τραγωδία», σχολίασε.

Την Δευτέρα ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου που κατηγορείται για τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αναμένεται να απολογηθεί.