«Ο γιος μου δεν έψαχνε μπελάδες, του είχαν στήσει ενέδρα» δηλώνει ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη

«Αυτοί κατέβηκαν από επάνω. Ένα αμάξι από την εκκλησία, ο Α.Φ. ο καλός άνδρας και γάζωσε 5-6 σπίτια και φώναζε ο γαμπρός μου “πέστε όλοι κάτω”», ανέφερε.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό, δεν ήθελε ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα ήταν που τα δύο κοπέλια είχαν έρθει εδώ και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και “παίζανε” (πυροβολισμοί) από γύρω γύρω. Βγαίνει στην τηλεόραση και λέει “ανταποδώσαμε πυροβολισμούς”. Αυτά είναι ψέματα», είπε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη στην ΕΡΤ και υποστήριξε πως ο γιος του δεν κρατούσε όπλο: «όταν πήγα και βγάλαμε τον γιο μου όπλο δεν είδαμε».

Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στα Βορίζια , περιγράφουν τη δική τους εκδοχή για την ημέρα της τραγωδίας. Ο πατέρας του 39χρονου ισχυρίζεται ότι είχε στηθεί ενέδρα στον γιο του.

«Μαχαίρωσαν τον εγγονό μου»

«Γινόταν μια παρέα πέρυσι και τους είχαν καλεσμένους από τη μία μεριά και από την άλλη. Και πήγε ο εγγονός μου εκεί. Αυτοί δεν τον δέχτηκαν και έκαναν τα ίδια (…). Πήγε να μπει στο αμάξι να φύγει (…) όλοι πάλι με τα όπλα και με τα Καλάσνικοφ και “παίζανε”», είπε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

«Στον ίδιο τόπο που σκοτώσανε τον γιο μου μαχαίρωσαν πέρυσι τον εγγονό μου και μπήκανε μεσίτες να μας βάλουν να τα φτιάξουμε να μην πάμε στην ΕΛΑΣ και τα φτιάξαμε», ισχυρίστηκε ο πατέρας του 39χρονου.

«Ο γαμπρός μου ήταν να φτιάξει μια εκκλησία τον Άι Γιάννη γιατί τον λέγανε Γιάννη. Και πήγανε τα μηχανήματα να καθαρίσουν τα “μπαλωτάρανε” και χάλασε ο σασμός», ανέφερε από την πλευρά του ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη.

Υπενθυμίζεται πως ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στα Βορίζια είχε δώσει τη δική του εκδοχή: «Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει, να λήξει η τραγωδία αν θέλουν και αυτοί. Εμείς πήγαμε στο σπίτι του ανιψιού μου που είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο κάτω χωριό, πέρασε ένας με ένα αμάξι, ο άλλος από επάνω με το Καλάσνικοφ. Φτάναμε στο σπίτι να κατεβούμε τις σκάλες, μας πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ότι έγινε».