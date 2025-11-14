Πύραυλοι χτύπησαν τη Δαμασκό- Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση
Τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν απόψε μια γειτονιά της Δαμασκού, με πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.
Σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, μια γυναίκα τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ λίγο πριν υπήρξαν αναφορές ότι ακούστηκε μια έκρηξη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.
