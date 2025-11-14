Πύραυλοι χτύπησαν τη Δαμασκό- Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν απόψε μια γειτονιά της Δαμασκού, με πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.