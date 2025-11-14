Tέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα για τα Χριστούγεννα - Οι ημερομηνίες

Για τέσσερεις συνεχόμενες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι το τέλος του έτους, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, η εορταστική περίοδος εγκαινιάζεται με την Black Friday, για χάρη της οποίας τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή (30/11). Μέσα στον Δεκέμβρη, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους για ακόμη τρεις Κυριακές, στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.

Έρχεται η Black Friday 2025 και κρατά τα καταστήματα ανοιχτά και για την Κυριακή (30/11)

Για την ώρα, η αγορά ετοιμάζεται για τη Black Friday, με καταστήματα και ηλεκτρονικά e-shops να έχουν στα “σκαριά” μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές σε πλήθος προϊόντων.

Φέτος, η Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου των μεγάλων προσφορών. Οι καταναλωτές ήδη λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα και ενημερώσεις, καθώς οι επιχειρήσεις επιστρατεύουν προεκπτώσεις για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Αμέσως μετά, ακολουθεί η Cyber Monday, που φέτος πέφτει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με προσφορές κυρίως σε τεχνολογικά προϊόντα και ηλεκτρονικές αγορές.

Παράλληλα, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις και το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, επειδή το άνοιγμα δεν είναι υποχρεωτικό, συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν εκ των προτέρων αν το κατάστημα που επιθυμούν θα λειτουργεί εκείνη την ημέρα.

Ανακοινώσεις για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων αναμένονται το αργότερο έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.