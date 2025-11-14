Τέμπη: Εκπνέει η διορία για τις εκταφές - Δέκα οικογένειες υπέβαλαν επίσημα αιτήματα

Στην τελική ευθεία μπήκε η έρευνα της δικαιοσύνης για την διαδικασία της εκταφής των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Δέκα οικογένειες θυμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απαντήσει στις αρχές ότι επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία της εκταφής των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθεί η ταυτοποίηση μέσω της μεθόδου DNA και να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Οι συγγενείς έχουν ορίσει και τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους οι οποίοι μαζί με τους πραγματογνώμονες θα διενεργήσουν την συγκεκριμένη πτυχή της έρευνας.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, άλλες 33 οικογένειες μέχρι τώρα έχουν απαντήσει ότι δεν επιθυμούν να ακολουθηθεί η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για τους δικούς τους νεκρούς

Για πέντε ακόμα θύματα που είναι αλλοδαποί οι ελληνικές αρχές αναζητούν τις οικογένειές τους, ώστε να δοθεί και σε εκείνους η δυνατότητα να τοποθετηθούν στο κρίσιμο αυτό θέμα.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η επικοινωνία με τις υπολειπόμενες εννέα οικογένειες ημεδαπών θυμάτων, ώστε να κλείσει το πρώτο σκέλος της έρευνας σχετικά με την καταγραφή των οικογενειών που επιθυμούν εκταφή και τον τρόπο που θέλουν να γίνει η διαδικασία.

Τα πορίσματα των ειδικών, πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων, θα υποβληθούν αφενός στην εισαγγελέα της Λάρισας υπό την εποπτεία της οποίας διενεργείται η ποινική προκαταρκτική εξέταση και αφετέρου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας ενώπιον του οποίου θα εκδικασθεί από τον Μάρτιο του 2026 η βασική δίκη με τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα.