Εκλογές 2027: Ο Απρίλιος στο προσκήνιο με κάλπες την Κυριακή των Βαΐων

«Εκλογές το 2027» είναι το μήνυμα που στέλνει με βεβαιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όσους μιλούν για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν και τις συζητήσεις γύρω από πιθανές ημερομηνίες, ο πρωθυπουργός διατηρεί τη σταθερή του στάση για το όχι τόσο μακρινό πλέον 2027.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους γαλάζιους βουλευτές την Παρασκευή 14/11/2025 στο εντευκτήριο της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε προκήρυξη εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027.

Μιλώντας σε περίπου 40 βουλευτές της ΝΔ που μαζεύτηκαν στο εντευκτήριο της Βουλής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε όπως είναι φυσικό μεταξύ άλλων και στις εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. «Δεν είπα για τον Μάρτιο. Κάποιοι ρώτησαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27. Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω» είπε μεταξύ άλλων» είπε ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν μέχρι τον Ιούλιο του 2027. Το σενάριο για εκλογές τον Μάρτιο, ήταν βασισμένο στο ότι τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση που χρειάζονταν επαναληπτικές εκλογές, καλό θα ήταν να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Όπως είπε, οι εκλογές αναμένεται να γίνουν μέχρι την άνοιξη του 2027, με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή να αναφέρει πως το επικρατέστερο σενάριο για τις πρώτες κάλπες, με τα δεδομένα του σήμερα, είναι ο Απρίλιος του 2027.

Μάλιστα, όπως τόνισε η δημοσιογράφος, οι πρώτες κάλπες αναμένεται να στηθούν την Κυριακή των Βαΐων (25 Απριλίου 2027) ενώ οι δεύτερες θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2027.