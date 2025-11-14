Συναγερμός στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση, αναφορές για αρκετά θύματα

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, καθώς ένα λεωφορείο έπεσε σε στάση στην περιοχή Östermalm, τραυματίζοντας αρκετά άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Aftonbladet.

Ίδιες πηγές έκαναν λόγο και για νεκρούς, πληροφορία που επιβεβαίωσε και η Αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα που έχει ξεκινήσει, εξετάζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί. Στο σημείο του περιστατικού προκλήθηκε χάος, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Η εκπρόσωπος Τύπου του φορέα συγκοινωνιών της Στοκχόλμης, Σόφι Γκούνναρσον, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό.