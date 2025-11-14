Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συναγερμός στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση, αναφορές για αρκετά θύματα

AP Sergei Grits

AP Sergei Grits

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα εξετάζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, καθώς ένα λεωφορείο έπεσε σε στάση στην περιοχή Östermalm, τραυματίζοντας αρκετά άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Aftonbladet.

Ίδιες πηγές έκαναν λόγο και για νεκρούς, πληροφορία που επιβεβαίωσε και η Αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα που έχει ξεκινήσει, εξετάζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί. Στο σημείο του περιστατικού προκλήθηκε χάος, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Η εκπρόσωπος Τύπου του φορέα συγκοινωνιών της Στοκχόλμης, Σόφι Γκούνναρσον, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό.

Ο Όσκαρ Νταβίλα, υπεύθυνος επιχειρήσεων της υπηρεσίας διάσωσης της Στοκχόλμης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τραυματίες στο σημείο, με κάποιους να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Απομακρύνονται από τη θάλασσα της μαρίνας οι σπασμένες προβλήτες - ΒΙΝΤΕΟ

Στη γύρα τα «λείψανα» του Αγίου Παρθενίου από τον ρασοφόρο youtuber

Τέμπη: Επιδόθηκε στον σταθμάρχη το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Στοκχόλμη Λεωφορείο

Ειδήσεις